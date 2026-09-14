PlayStation se convirtió en una de las compañías más criticadas y menos queridas en la industria del gaming tras anunciar sus planes de abandonar el formato físico, una decisión que, como era de esperar, generó una reacción muy negativa en diversos sectores de la comunidad. Los fans no se quedaron de brazos cruzados, pero ¿sus esfuerzos rindieron frutos?

Después de que el gigante japonés confirmara que prescindirá de los juegos en disco a partir de 2028, la comunidad puso en marcha numerosas iniciativas en un intento de revertir esta situación. Lamentablemente, y a pesar de las numerosas críticas que circulan por Internet, parece que el negocio de Sony se mantiene saludable.

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Jugadores levantan la voz en contra de PlayStation y Sony

Fue a principios de julio cuando la compañía externó su intención de darle la espalda al formato físico. En aquel entonces, afirmó que esa decisión se tomó para alinearse con las nuevas tendencias de consumo de los usuarios. Y en efecto, los datos revelan que cada vez son más los jugadores que sólo compran juegos digitales.

Además, los analistas señalan que prescindir de una unidad de disco para el hipotético PlayStation 6 permitirá a Sony amortiguar la crisis de hardware que aún amenaza al sector tecnológico. Si bien la nueva estrategia tiene sentido desde una perspectiva financiera y de negocio, la comunidad claramente está molesta.

Poco después de que la compañía reveló sus planes de alejarse del formato físico, decenas de jugadores expresaron su disgusto en redes sociales. Tiendas minoristas, que conforman uno de los sectores que más se verán afectados por esta decisión, también alzaron la voz y expresaron su compromiso por los medios en disco.

Más allá de las críticas en Internet, algunos jugadores realizaron acciones concretas en aras de obligar a la compañía a cambiar de opinión. Muchas personas empezaron a cancelar sus membresías de PlayStation Plus, y un grupo de fans lanzó una petición que reunió miles de firmas. La comunidad también comenzó a llenar cada video y post de Sony con críticas negativas.

En aquel momento, el analista Dr. Serkan Toto advirtió que, si bien se solidarizaba con los fanáticos, los boicots eran inútiles porque sólo un pequeño sector de los jugadores participaba. Aun así, los defensores del formato físico se negaron a tirar la toalla y pusieron en marcha una nueva campaña. ¿Acaso tuvo un impacto? Parece que no.

Sony confirma que abandonará el el formato físico a partir de 2028, y los jugadores quieren evitarlo

Boicot masivo en contra de PlayStation fracasa, revela Mat Piscatella

A finales de julio, aproximadamente un mes después de que Sony compartió la noticia que desató la polémica, la agrupación conocida como Does It Play?, que aboga por la preservación en la industria de los videojuegos, propuso el “apagón económico” para impactar las finanzas de PlayStation.

La idea central de este movimiento es bastante simple: cerrar sesión en la PSN, cancelar las membresías de PlayStation Plus, no participar en sesiones online ni comprar videojuegos digitales a través de la PS Store. El grupo espera que estos esfuerzos afecten los ingresos de Sony y les obligue a dar marcha atrás con sus planes.

El boicot mundial se puso en marcha el pasado 23 de agosto de 2026. Al principio, la intención era seguir los lineamientos durante una semana y permanecer fuera de línea por 7 días; sin embargo, Does it Play? decidió extender las protestas e invitó a la comunidad a desconectarse de forma indefinida hasta que “Sony se dé cuenta de su error”.

En teoría, la protesta #PSBlackout sigue activa. Lamentablemente, estos esfuerzos fueron un fracaso, al menos en Estados Unidos. Así lo reveló el prestigioso analista Mat Piscatella, director ejecutivo de la firma Circana.

En una serie publicaciones en su cuenta personal de BlueSky, el experto compartió los datos correspondientes a la semana que finalizó el pasado 5 de septiembre de 2026. La lista mide el número de usuarios activos, y abarca los 20 videojuegos más vendidos dentro de ese plazo.

En la sección de comentarios, un seguidor le preguntó a Mat Piscatella si el boicot #PSBlackout afectó las métricas de PlayStation. Para desgracia de los defensores del formato físico, el analista confirmó que la campaña organizada por fans tuvo un impacto casi nulo.

“No. No hubo algún cambio significativo en el número de jugadores ni en el nivel de interacción, según nuestros datos de seguimiento”, comentó el experto.

Lo anterior resulta poco sorprendente al recordar que los ports 100% digitales de Call of Duty: Black Ops y CoD: Black Ops 2 dominaron la PS Store en su mes de lanzamiento, a pesar de lanzarse en el punto álgido de la polémica. Hace un par de semanas, la directora financiera de Sony negó que las protestas de los fans tuvieran un impacto en su negocio y confirmó que, a pesar de la reacción negativa, continuarán con sus planes.

El PlayStation Blackout fue un fracaso y no tuvo un impacto significativo en los números de Sony, afirma Mat Piscatella

Pero cuéntanos, ¿aún participas en el boicot? Déjanos leerte en los comentarios.

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