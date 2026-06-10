Si todo avanza según lo previsto, GTA VI, el juego más esperado de los últimos 10 años, llegará a las tiendas en noviembre de 2026. Aunque el lanzamiento está relativamente cerca, aún hay muchas dudas en el aire. Algunos fanáticos se hartaron de que sus preguntas no obtengan respuestas y su impaciencia alcanzó niveles ridículos.

Esto lo decimos porque un fanático afirma que monitorea de cerca toda la actividad que se vive en el interior de Rockstar Games. Y aunque no puede ingresar en el estudio por obvias razones, ahora intenta medir los “niveles de estrés” de los desarrolladores al contar los cigarrillos que se pueden encontrar en el exterior.

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Fan de GTA VI lleva analiza los cigarrillos de los empleados para conseguir información

Hablamos del usuario Then-Pomegranate-625, quien hace un par de días se hizo viral en redes sociales y foros por, supuestamente, instalar micrófonos y un sistema de audio en la cercanía del estudio para monitorear los decibelios de las oficinas en un intento de averiguar cuándo se compartirá el tan esperado tercer trailer de Grand Theft Auto VI.

Por si quedaba dudas de que este jugador mirón simplemente ya perdió la cordura, hace poco reapareció con otra publicación en la que asegura que redobló sus esfuerzos y que encontró una manera alternativa de medir los niveles de estrés de los desarrolladores.

En su post, este fan desesperado de GTA VI asegura que empezó a contar los cigarrillos que se encuentran en las afueras del edificio. El concepto detrás de esta idea es muy simple: entre mayor sea el número de colillas, existen más posibilidades de que se comparta el nuevo avance.

Then-Pomegranate-625 indica que existe una correlación entre los cigarros que están en el suelo y los niveles de estrés de los empleados de Rockstar Games. Y sí, supuestamente ya dio con algunos hallazgos interesantes:

“El promedio de cigarrillos que fuma un consumidor ronda los 15, pero hoy conté 71 en 19 horas. Con 11 coches aparcados y una media de 2 de cada 10 fumadores, es una cantidad descomunal de colillas que están alrededor de la sede. Incluso si asumiéramos que 3 de cada 10 fuman, eso serían 45 de media”, comentó el jugador.

El fan argumenta que “los niveles de estrés son claramente elevados”, por lo que cree que es cuestión de tiempo para que Rockstar Games levante el telón y comparta más información sobre Grand Theft Auto VI.

Esta locura continúa, pues la persona también analiza las huellas cerca del edificio para averiguar quién entra y sale, así como la marca de los zapatos de los trabajadores. Según su lógica, ver una mayor afluencia de calzados de mejor calidad significa que hay una alta presencia de ejecutivos en las oficinas de la compañía.

Fan desesperado cuenta los cigarros en el exterior de las oficinas para encontrar pistas sobre GTA VI

El entusiasmo por Grand Theft Auto VI se salió de control

Naturalmente, es imposible saber si Then-Pomegranate-625 dice la verdad. Es altamente probable que toda su historia sea un simple invento para colgarse del entusiasmo que existe alrededor de GTA VI y obtener sus 5 minutos de fama; sin embargo, la triste realidad es que también existe la posibilidad de que diga lo cierto.

Y es que el hype por Grand Theft Auto VI es real. Además del caso anterior, la semana pasada ganó visibilidad la historia de ÜberGaming, un youtuber alemán que viajó con todo su equipo a la sede de Rockstar North en Edimburgo para intentar entrar en el edificio y solicitar personalmente más información sobre el título de mundo abierto.

Los policías de la localidad confirmaron que el creador de contenido merodeaba en la cercanía del estudio, pero revelaron que jamás hubo un intento de ingresar en el edificio.

Estos son apenas un par de casos que demuestran el entusiasmo que hay por la nueva entrega, pues tampoco hay que olvidar las decenas de teorías que surgen a raíz de nuevas publicaciones y trailers relacionados con GTA Online o Red Dead Redemption 2.

Youtuber visitó las oficinas de Rockstar Games para buscar más información sobre Grand Theft Auto VI

Pero dinos, ¿crees que la situación ya se salió de control? ¿Crees que la alocada teoría de este fan tiene algo de sentido? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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