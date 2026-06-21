Halo: Campaign Evolved se vio envuelto en la polémica que gira en torno al tema de la exclusividad de XBOX. Y es que a pesar de ser una de las sagas insignia de la compañía, el remake tendrá un lanzamiento multiplataforma y debutará para PS5. En medio de esta discusión, los supuestos requisitos para jugar en cooperativo local sacaron canas verdes a los fans.

Debido a un desliz en la descripción oficial, la comunidad creyó que sería necesaria pagar 2 suscripciones del servicio de paga de Sony para jugar en compañía de un amigo en el mismo sillón. ¿Acaso ese será el caso? Hay buenas noticias en ese frente, pero un detalle aún decepcionó a la comunidad.

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No es necesario PS Plus para jugar en modo local de Halo: Campaign Evolved

Durante el fin de semana, XBOX compartió una entrada en su sitio web en el que responde a las preguntas más frecuentes de los fanáticos. Allí, se abordó cómo funcionarán las calaveras con modificadores, la posibilidad de que haya más contenido después del lanzamiento y si hay planes de lanzar un demo gratuito.

Una de las primeras interrogantes en torno Halo: Campaign Evolved que se pueden leer en la página de preguntas y respuestas dice lo siguiente: “¿hay algún requisito de cuenta de XBOX para jugar en solitario o en modo cooperativo?”

Originalmente, los desarrolladores señalaron que era necesario que ambos jugadores vincularan sus cuentas de PlayStation Network con un perfil de Microsoft y tuvieran una suscripción activa en el servicio PS Plus para jugar en modo local a pantalla dividida. Éste último requerimiento fue el que desató la polémica por razones obvias.

“Si juegas en pantalla dividida en PlayStation 5, ambas cuentas deberán tener PlayStation Plus y estar vinculadas a una cuenta de Microsoft. Tener estas suscripciones activas a PlayStation Plus también te dará acceso al modo cooperativo en línea”, explicó XBOX en el sitio web.

Los usuarios rechazaron la idea de pagar 2 membresías de PlayStation Plus para jugar en cooperativo local, y expresaron su decepción en redes sociales. Afortunadamente, todo se trató de un malentendido. A través de una publicación de seguimiento, la cuenta oficial de la franquicia reveló que no es necesario que los jugadores estén suscritos a PS Plus para jugar a pantalla dividida.

“Incorrectamente afirmamos que PlayStation Plus es necesario para el modo cooperativo local en pantalla dividida. El modo cooperativo local en pantalla dividida requiere una cuenta de PlayStation para cada jugador, pero no requiere una cuenta de PS Plus”, se lee en la publicación.

Jugadores de PS5 no necesitarán estar suscritos a PS Plus para jugar Halo: Campaign Evolved en modo cooperativo local a pantalla dividida

Fans de PlayStation aún necesitarán una cuenta de XBOX para jugar a Halo

Microsoft también actualizó la información en su sitio web oficial, y ahora se deja claro que los usuarios de PS5 no necesitarán estar suscritos a PlayStation Plus para jugar en modo cooperativo a pantalla dividida. Eso sí, la membresía al servicio de Sony es requerida para acceder al modo online para hasta 4 jugadores, lo que es entendible.

Si bien esta confirmación tranquilizó un poco los ánimos, la descripción oficial confirma un requisito que no generó entusiasmo entre los fanáticos de PlayStation 5. A pesar de que la suscripción es innecesaria para jugar en compañía de un amigo en la misma sala, sí es obligatorio que los jugadores tengan una cuenta de Microsoft diferente.

En efecto, ambas personas deberían iniciar sesión en sus cuentas de PSN y vincularlas a un perfil válido de Microsoft para jugar el modo cooperativo a pantalla dividida de Halo: Campaign Evolved. Según explicó XBOX, este es un requerimiento necesario para garantizar la progresión multiplataforma.

“Al igual que ocurre hoy con Halo: The Master Chief Collection y Halo Infinite para garantizar una progresión fluida entre plataformas, para jugar a Halo: Campaign Evolved necesitarás una cuenta de Microsoft y un Gamertag de XBOX, independientemente de la plataforma o plataformas en las que juegues”, dijo la compañía en su sitio web oficial.

Está por verse si este requisito tiene un impacto negativo en el rendimiento comercial del remake. Eso parece poco probable, pues los primeros informes revelan que la nueva versión de la clásica aventura del Master Chief ya figura en el top de los juegos más vendidos en preventa en la PS Store de PlayStation.

Fans de PS5 necesitarán vincular sus cuentas de PSN y XBOX para jugar Halo: Campaign Evolved

Pero dinos, ¿te molesta tener que crear una cuenta de Microsoft para vincularla a tu perfil de PSN? ¿Qué opinas del malentendido en torno al requisito de PS Plus? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

Podrás encontrar más información sobre Halo: Campaign Evolved si das clic aquí.

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