Ya faltan menos de 2 meses para el estreno de GTA VI y no cabe duda de que será un fenómeno sin parangón. Se sabe que hay personas que ya reservaron vacaciones para disfrutar a plenitud el juego tan pronto como esté disponible, mientras que otros ya ensayan excusas para encontrar tiempo para jugar. Pues bien, entre las personas emocionadas por el juego están incluso deportistas y el estreno del título de Rockstar afectaría la NBA, la NFL y más ligas deportivas.

Lo leíste bien, ni los deportistas de alto rendimiento son ajenos a la emoción en torno a GTA VI y tal parece que le invertirán tanto tiempo que afectaría su rendimiento en sus deportes. O por lo menos así lo sugirió el veterano basquetbolista de los Cohetes de Houston Steve Adams en una rueda de prensa esta semana.

Debut de GTA VI sacudirá los deportes

Adams comentó que todos deberían estar al pendiente de este mes, pues será perceptible un bajón en el rendimiento de la NBA, la NFL y ligas de otros deportes como consecuencia del lanzamiento de GTA VI, insinuando que el título de Rockstar robará concentración o muchas horas a los deportistas que bien podrían invertir al entrenamiento.

“Les diré una cosa: deberían estar atentos a noviembre”, advirtió Adams. El rendimiento en la liga... todas las ligas. GTA va a salir. Fíjense en la NFL y en todas las demás ligas: verán como se desploman. El rendimiento bajará solo durante el mes de noviembre. Aunque debería volver a subir; la mayoría de los chicos sacarán el trabajo adelante, y esperemos que terminen bien la temporada".

Steven Adams with a warning:



"I will say: You guys should anticipate November. The performance of the league...league wide. GTA is dropping. So look at NFL, look at all the leagues and watch them plummet mate. Just for the month of November performance is gonna go down, it… pic.twitter.com/5JblkZpvrt — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) September 22, 2026

Veterano basquetbolista advierte que rendimiento de ligas deportivas caerá por culpa de GTA VI (imagen: Take-Two Interactive)

Los deportistas no serán los únicos afectados por el lanzamiento de GTA VI; a decir de Adams, los entrenadores y los evaluadores también “serán horrendos”, aunque anticipa que para diciembre también deberían regresar a la normalidad.

Como cualquier otro jugador, los deportistas también aman los videojuegos y es normal que dediquen tiempo libre a jugar. Sin embargo, ha habido casos en los que han interferido tanto en periodos de concentración que incluso ha habido entrenadores que han tomado medidas expresas en torno a este pasatiempo para evitar problemas con horarios.

Por otro lado, ha habido casos curiosos que involucran deportes y videojuegos, como el de una atleta de alto rendimiento que ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y que para celebrar su desempeño los desarrolladores de su título gachapón favorito le regalaron muchos recursos para conseguir a sus husbandos y de paso consintieron a la base de jugadores completa con regalos.

¿Crees que GTA VI afectará el rendimiento de los atletas profesionales? Cuéntanos en los comentarios.

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