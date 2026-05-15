Uno de los temas que se trató de inmediato tras la llegada de Asha Sharma a la dirección del negocio de gaming de Microsoft fue el de las exclusivas. Los fans más aguerridos de Xbox detestaron la estrategia multiplataforma que significó la llegada de las IP icónicas a PlayStation. La ejecutiva prometió revisar el asunto, pero no se espera que haya cambios en el corto y mediano plazo. Lo cierto es que Xbox necesita, antes que todo, construir una base más grande de usuarios, así que aquellos juegos que ya se prometieron para PS5 saldrán en la consola de Sony. Tal es el caso de Halo: Campaign Evolved, que ya se muestra como juego de PS5 en los anaqueles de GameStop.

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Halo: Campaign Evolved ya luce como juego de PS5 en las sucursales de GameStop

Un reporte de Windows Central compartió la novedad que apareció en las sucursales de la cadena de tiendas GameStop en Estados Unidos. Se trata de material promocional de Halo: Campaign Evolved para la consola de Sony.

Por si no lo sabes, este tipo de tiendas suelen colocar cajas con portada de juegos muy esperados, pero que no tienen todavía fecha de lanzamiento. En algunos casos, es posible hacer un apartado, no una preventa totalmente, con una pequeña cantidad en espera de detalles oficiales.

Pues bien, en el caso de la próxima entrega de la franquicia de Master Chief, la "caja" del juego en su versión de PS5 ya se encuentra en los anaqueles de GameStop.

Para los fans, es sorprendente, y a la vez complejo, ver al personaje que marcó una era para Xbox siendo parte de un lanzamiento para PS5. Cuando se reveló el remake, que es el primer proyecto en forma de Halo Studios tras la debacle de 343 Industries, se confirmó su lanzamiento en la consola de Sony.

Aunque todavía no hay una ventana de lanzamiento, es un hecho que, pese a las críticas de los jugadores de Xbox y las peticiones para Asha Sharma, Halo: Campaign Evolved debutará en PS5.

Halo: Campaign Evolved será un juego de PS5, aunque no le guste a los fans (Imagen: Windows Central)

¿Xbox regresará a su modelo tradicional de exclusivos?

Actualmente, la estrategia de Asha Sharma es reconectar de nuevo con los usuarios de Xbox y ofrecer valor en cuanto a la oferta de gaming, servicios y consolas para quienes confían en la marca.

Durante la presentación de su plan de trabajo, la ejecutiva aseguró que evaluará la situación de los juegos exclusivos, aunque no se comprometió a más. También dejó claro que, por el momento, la idea de Xbox es llegar a dónde estén los jugadores. Por ahora, las consolas más vendidas son PS5 y Switch 2, así que la expectativa es que los lanzamientos multiplataforma sigan.

Por otra parte, están las metas que debe cumplir el negocio de videojuegos de Microsoft. De acuerdo con un reporte reciente de Alynea Analytics, los lanzamientos de Xbox en PS5 generaron hasta el momento ingresos de $700 millones de dólares. Los resultados son muy buenos, aunque son pocos los juegos que pasan la meta del millón de copias vendidas en la consola de Sony.

Sin embargo, que se sumen cientos de millones de dólares adicionales a los ingresos por los lanzamientos en Xbox Series X|S y PC es positivo para el negocio de Microsoft, aunque pone en una encrucijada a los fans.

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