El futuro de Dragon Ball es brillante gracias a sus nuevos proyectos que vienen en camino y tienen muy entusiasmados a los fanáticos de Goku y compañía. Sin embargo, uno de ellos peligra y podría ser cancelado de manera repentina, pues Toei Animation informó que hay problemas de licencias.

Como seguramente ya sabes, Dragon Ball tendrá nuevos animes, videojuegos e, incluso, más colaboraciones con cadenas de comida rápida. Asimismo, la saga de Akira Toriyama dará el salto a la vida real con parques temáticos y ya hay pista sobre el futuro de su manga.

Desafortunadamente para los seguidores de la popular franquicia japonesa, uno de estos proyectos está en la cuerda floja tras recibir críticas de Toei Animation.

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Toei Animation arremete contra nuevo y ambicioso proyecto de Dragon Ball

Francia y Arabia Saudita anunciaron recientemente que trabajan en un parque temático de Dragon Ball Z que estará ubicado en París. Un reporte reveló que el proyecto tiene un presupuesto aproximado de $7000 millones de dólares, pues busca ser una atracción para todos los fanáticos de la franquicia y “un imán para la inversión extranjera”.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, celebró la noticia como fanático de Dragon Ball y el anime en general, pues considera que la obra de Akira Toriyama es un legado cultural que debe seguir vivo. Además, cree que el parque temático será una fuente importante de empleo en la región.

Sin embargo, el proyecto en Francia podría frenarse y cancelarse, pues Toei Animation reveló que no estaba al tanto de la construcción de este parque temático de Dragon Ball. En un comunicado, explicó que los responsables del proyecto no tienen la licencia oficial de la franquicia, así que no tienen los derechos para usar a los personajes ni el mundo creado por Toriyama.

“Recientemente, algunos medios de comunicación han informado que se planea construir un parque temático de Dragon Ball en Francia. Sin embargo, Toei Animation Co., Ltd. y los titulares de los derechos no han otorgado ninguna licencia al respecto, y no tenemos conocimiento de tal información”, explicó la compañía.

Toei Animation hizo notar que los anuncios sobre el parque temático en Francia en realidad muestran imágenes y videos conceptuales de la atracción que se construirá en Arabia Saudita. Recalcó que, por ahora, no hay planes oficiales para hacer parques en otros países, así que el futuro del proyecto de Francia es incierto.

“Todas las imágenes y videos conceptuales del parque temático utilizados en estos informes fueron incluidos en un comunicado conjunto emitido por Qiddiya Investment Company de Arabia Saudita y nuestra empresa el 22 de marzo de 2024, y se refieren al parque temático cuya construcción está prevista en la ciudad de Qiddiya, Arabia Saudita”, añadió la empresa.

Toei Animation aún no ha autorizado el parque temático de Dragon Ball en Francia

¿El parque temático de Dragon Ball en Francia será cancelado?

El proyecto de Francia y Arabia Saudita nació en 2025, luego de que Macron tuviera una reunión con Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita que también es fanático del anime y está involucrado en la construcción del parque temático de Dragon Ball en su país.

Al parecer, los mandatarios no tomaron en cuenta a Toei Animation ni a las de más compañías que tienen en sus manos los derechos de Dragon Ball. Con esto en mente, existen 2 posibilidades: el proyecto de París se cancela o Francia y Arabia Saudita se sientan a negociar con Toei Animation para obtener la licencia de la IP.

Por ahora, ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, así que tendremos que esperar para saber si Dragon Ball tendrá varios parques temáticos o sólo se quedará con el de Arabia Saudita, que abarcará 50,000 metros cuadrados y tendrá 7 áreas dedicadas al universo de la saga.

Por ahora, Francia no ha negociado con Toei Animation para conseguir la licencia de Dragon Ball

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