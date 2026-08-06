¿Cuál será la mejor consola para jugar Grand Theft Auto VI? Rockstar Games aún no comparte detalles técnicos de su esperado juego, así que millones de jugadores tienen esa duda. Sony quiere que su consola más potente sea la ideal para disfrutar la aventura de Lucia y Jason, así que prepara una importante actualización para el PlayStation 5 Pro.

Los usuarios de dicha consola ya gozan actualmente de algunos beneficios exclusivos, que son posibles gracias a su potencial extra. Entre ellos está la tecnología de escalado PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), que mejora el aspecto y el desempeño de los juegos sin sacrificar la tasa de cuadros por segundo (fps).

Desde su lanzamiento, a finales de 2024, Sony ha mejorado dicha tecnología con ajustes y más juegos compatibles. Ahora, prepara interesantes novedades que ya está en fase de pruebas y que, a finales de este año, harán que GTA VI y muchos más juegos luzcan aún mejor de lo esperado.

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Sony mejorará la tecnología de escalado del PS5 Pro, ¿qué sabemos del PSSR 2.0?

Sony y AMD han trabajado juntos durante los últimos años para mejorar PSSR y ofrecer mejores resultados a los usuarios de PS5 Pro. En marzo de este año, lanzaron una actualización que se tradujo en una mejor estabilidad de imagen, una mayor claridad en detalles finos de los entornos y personajes, así como un mejor rendimiento en los juegos compatibles.

Las compañías quieren sacarle todo el provecho a la tecnología de escalado, así que trabajan en una importante actualización para que todos los usuarios de PS5 Pro saquen partido del PSSR 2.0, la más reciente versión de la herramienta de escalado por inteligencia artificial.

Actualmente, la actualización está disponible en fase de pruebas, así que únicamente los usuarios del programa Beta de PS5 pueden acceder a ella. Aún no hay una fecha estimada para su lanzamiento al público en general, pero se espera que llegue en los próximos meses para que todos los usuarios de PS5 Pro estén listos y disfruten GTA VI.

La actualización hace que la consola use PSSR 2.0 de forma predeterminada y que mejore todos los títulos que fueron compatibles con la primera versión de la tecnología. Anteriormente, el PSSR recibió algunas críticas por sus resultados desiguales al momento de mejorar importantes AAA. Incluso, videos comparativos mostraban que la tecnología provocaba diversos problemas y, en ocasiones, empeoraba el aspecto de ciertos juegos bajo condiciones específicas.

Sony hizo algunos ajustes y los presentó para celebrar el lanzamiento de Resident Evil Requiem en sus consolas. Sin embargo, la compañía se percató que no todos los usuarios de PS5 Pro aprovechaban las mejoras, así que la reciente actualización hace que se activen de forma predeterminada y las mejoras se apliquen a los juegos compatibles de forma automática.

Todos los usuarios de PS5 Pro aprovecharán de forma automática PSSR 2.0 con la nueva actualización

¿El PlayStation 5 Pro será la mejor consola para jugar GTA VI?

Como lo mencionamos, Rockstar aún no comparte detalles técnicos sobre GTA VI, así que es muy difícil intuir cuál será su desempeño en PS5, PS5 Pro y XBOX Series X|S. Se espera que el uso de PSSR sea el gran diferenciador de la consola más potente de Sony, pero por ahora es imposible medir cuál será el impacto real de la tecnología en el juego de Rockstar.

Se especula que GTA VI tendrá varios modos de configuración y que uno de ellos favorecería a PS5 Pro al permitir una tasa de cuadros de 60. El PSSR también podría ayudar a mejorar el aspecto general del título y optimizar su rendimiento sin sacrificar la tasa de cuadros por segundo.

En su campaña de marketing, Sony asegura que “Grand Theft Auto VI se juega mejor en PS5”. Esto debido a la compatibilidad con el DualSense, Tempest 3D AudioTech y los tiempos de carga casi inexistentes. Sin embargo, no lo sabremos con certeza hasta que haya detalles técnicos y surjan las primeras comparaciones entre consolas.

Se espera que GTA VI saque el mayor provecho de GTA VI

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