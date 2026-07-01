El formato digital es muy versátil y cómodo, por lo que se convirtió en la alternativa preferida de miles jugadores; sin embargo, es innegable que muchas personas aún prefieren comprar sus títulos favoritos en disco. Es por eso que saber que PlayStation dejará de vender juegos físicos generó una gran indignación en la comunidad.

Pero, ¿a qué se debe esa decisión? ¿Acaso los jugadores son indirectamente los culpables? Es una situación que da pie a un debate mucho más amplio en torno a los derechos de propiedad y los límites de las licencias, pero algo es cierto: cada vez son menos los fans que adquieren títulos en físico.

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Sólo 15% de todo el software de PS5 se compró en formato físico

Sony anunció que, a partir de 2028, finalizará la producción de discos físicos para nuevos juegos que se lancen para consolas PlayStation. En términos simples, esto significa que los próximos títulos que se lancen después de esa fecha sólo estarán disponibles en formato digital en la PS Store y a través de “distribuidores autorizados”.

Sony Interactive Entertainment justificó su decisión y afirmó que es una medida que le permitirá adaptarse a las “tendencias de consumo”, pues señala que la “preferencia por el contenido digital supera ampliamente a la de los discos”. Y en efecto, el formato físico perdió mucha fuerza en años recientes.

Daniel Ahmad, prestigioso analista de Niko Partners, destacó el auge de popularidad que han experimentado los juegos digitales en la última década. Según los datos, menos de 10% de las ventas de juegos completos en PlayStation eran digitales cuando se lanzó el PlayStation 4, una cifra que aumentó a un colosal 80% durante el último año fiscal.

El experto señala que los títulos en disco aún son relevantes, y destaca que se vendieron casi 70 millones de nuevos juegos de PlayStation en formato físico sólo en 2025; sin embargo, reconoce que, indiscutiblemente, la tendencia hacia lo digital sigue en aumento y es poco probable que disminuya.

“Tener una presencia en el comercio minorista aún es importante para muchos editores, pero está claro que no siempre se necesita un disco, y no lo será en el futuro”, comentó el analista.

Los últimos datos financieros de PlayStation revelan una dura verdad: 85% de las compras de software en el trimestre que finalizó el 31 de marzo de 2026 se realizaron en formato digital, un aumento de 5% con respecto el año anterior. En ese periodo, los juegos digitales generaron ingresos de $1500 millones de dólares, mientras que los títulos físicos sólo representaron ganancias de aproximadamente $109 millones de dólares.

La venta de juegos digitales en PlayStation aumentó considerablemente y ya alcanza 80% de las ventas totales en las consolas de Sony

El formato digital gana fuerza en la industria de los videojuegos

PlayStation no es un caso aislado, pues otras grandes compañías de la industria muestran datos similares que, para bien o para mal, dejan en evidencia que cada vez son menos los jugadores que se deleitan por el formato digital.

A principios de 2026, Capcom dio a conocer que 93% de sus ventas de juegos fueron en digital, lo que representa un aumento considerable frente al 73% que se registró tan sólo un par de años atrás. La empresa detrás de Resident Evil, Street Fighter y Monster Hunter prevé que las compras en formato digital aumenten el próximo año.

De igual forma, Electronic Arts informó en su último reporte que los juegos físicos sólo generaron $81 millones de dólares en ingresos, lo que está muy por debajo de los $528 millones de dólares que alcanzaron los lanzamientos digitales. Por otra parte, Nintendo anunció que en su último ejercicio fiscal las ventas de juegos digitales aumentaron 25%.

Es evidente que los jugadores prefieren el formato digital, pero sería un error culparlos por la decisión de PlayStation. De hecho, el analista Daniel Ahmad cree que hay otra razón por la que la compañía quiso deshacerse de los juegos en disco.

“Así como el aumento de la participación digital es una tendencia del mercado, la decisión de detener la producción de discos físicos en este momento es enteramente una decisión impulsada por la plataforma, diseñada para recortar costos para Sony, eliminar los mercados de reventa y dirigir el 100% de los ingresos a través de la PlayStation Store”, afirmó el experto.

PlayStation acaba de dar un duro golpe a los juegos en formato físico

Pero dinos, ¿aún compras juegos físicos? Déjanos leerte en los comentarios.

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