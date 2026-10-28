XBOX Game Pass es posiblemente el mejor servicio de suscripción gracias a su enorme catálogo de juegos. La mejor parte es que la lista evoluciona constantemente, así que siempre hay algo nuevo que descubrir y disfrutar. Durante un evento especial, se confirmaron las fechas de lanzamiento de 3 nuevos estrenos de día 1.

Los videojuegos en cuestión se incorporarán al programa de paga a lo largo de 2026 y 2027, así que los jugadores ya tienen contenido garantizado para los próximos meses. Los títulos también son muy diferentes y apelan a públicos específicos, pero todos prometen ofrecer muchas horas de diversión a los suscriptores.

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Witchbrook, Tanuki: Pon’s Summer y Dumpster Gang llegarán a XBOX Game Pass

Justo como se prometió, a primera hora del miércoles 28 de octubre de 2026 se llevó a cabo una nueva edición del tradicional Indie World Showcase de Nintendo, un evento dedicado a videojuegos independientes. La presentación comenzó a las 8:00 AM, y tuvo una duración aproximada de 15 minutos.

Como es habitual en ese tipo de transmisiones en vivo, algunos juegos multiplataforma hicieron acto de presencia. Y sí, hubo novedades interesantes para los suscriptores de XBOX Game Pass.

Durante el evento, se confirmó las fechas de lanzamiento de 3 estrenos de día 1 que llegarán al servicio de Microsoft en lo que resta de 2026 y a inicios del próximo año. Hablamos de Witchbrook, Tanuki: Pon’s Summer y Dumpster Gang. Y sí, estos títulos estarán disponibles sin costo adicional desde el primer momento.

El juego más cercano es Tanuki: Pon’s Summer, un tierno y relajante videojuego casual en el que asumimos el papel de Pon, un tanuki que trabaja como mensajero en la compañía de correos local. El objetivo es hacer amigos, conocer a los ciudadanos y participar en multitud de actividades especiales, como deportes y festivales.

Este videojuego indie desarrollado por Denkiworks debutará oficialmente el 10 de noviembre de 2026, menos de 2 semanas antes del lanzamiento más importante de la década: Grand Theft Auto VI. Su adición en XBOX Game Pass debería ayudar a atraer a muchos jugadores curiosos, una estrategia que también adoptará otro título que debutará junto a GTAVI.

El segundo juego confirmado para el servicio de Microsoft es Witchbrook, que posiblemente es uno de los títulos indie más esperados de la lista. Se trata de un simulador de vida con un apartado cooperativo en el que debemos estudiar en una escuela para brujas mientras recorremos la ciudad y hacemos amigos en nuestro tiempo libre.

Este interesante proyecto creado por Chucklefish presenta muchas posibilidades, pues también podremos emprender nuestro propio negocio para financiar nuestros estudios. Al respecto, seremos capaces de asistir a clases de alquimia, pociones, astrología y más. Sabremos si cumple con las expectativas cuando llegue a XBOX Game Pass el próximo 28 de enero de 2027.

Witchbrook es uno de los nuevos estrenos de día 1 confirmados para XBOX Game Pass

Por último, los suscriptores del programa de Microsoft podremos descargar sin cargo extra Dumpster Gang, un título cooperativo para hasta 4 jugadores en el que jugamos como una pandilla de mapaches que debe infiltrarse en graneros y casas para robar todo tipo de objetos.

El port para PC de este título de Coyote House Games se lanzará el 3 de diciembre de 2026, mientras que la versión para consola llegará a las tiendas en algún punto de marzo de 2027. Y sí, los suscriptores de XBOX Game Pass y PC Game Pass podrán descargarlo sin cargo extra desde el primer momento.

Tanuki: Pon’s Summer ― 10 de noviembre de 2026

Witchbrook ― 28 de enero de 2027

Dumpster Gang ― Marzo de 2027

Tanuki Pon’s Summer llegará a XBOX Game Pass en noviembre, poco antes del lanzamiento de GTAVI

XBOX Game Pass recibirá muchos juegos en los próximos meses

Sabemos que Witchbrook, Tanuki: Pon’s Summer y Dumpster Gang son experiencias independientes que, tal vez, no sean del interés de muchos jugadores. Para todos ellos, les tenemos una gran noticia: el servicio de suscripción recibirá muchos juegos a lo largo de 2026 y 2027.

Durante el ID@XBOX October Showcase que se llevó a cabo a mediados de este mes, Microsoft confirmó la adición de 7 nuevos videojuegos. Los fanáticos del terror estarán particularmente felices de saber que Mouthwashing, considerado por muchos como una de las mejores experiencias de horror psicológico, se unirá al servicio el 29 de octubre.

Estos son los 7 videojuegos que se unirán al servicio en los próximos meses

Mouthwashing ― 29 de octubre de 2026

A Game About Digging A Hole Together ― 4 de diciembre de 2026

Croak― Marzo de 2027

Mr. Magpie’s Harmless Card Game ― Inicios de 2027

Drill Keeper ― Verano de 2027

Red Kiss ― 2027

No, I’m Not Human ― 2027

Pero cuéntanos, ¿te llamó la atención alguno de estos juegos? Déjanos leerte en los comentarios.

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