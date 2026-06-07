Podrás jugar Gears of War: E-Day 5 días antes de su lanzamiento, pero sólo si cumples esta condiciónPor Mardokeo Galván el
The Coalition permitirá que los jugadores prueben el exclusivo de XBOX meses antes de su estreno
Sin duda alguna, uno de los grandes juegos que se presentaron en el Xbox Games Showcase 2026 fue Gears of War: E-Day. El exclusivo de XBOX ya tiene fecha de lanzamiento, pero hay una manera de jugarlo antes.
Gears of War: E-Day saldrá hasta el 6 de octubre de este año como exclusiva de XBOX, aparte de PC, pero será posible comenzar a disfrutar el nuevo juego 2 meses antes de su lanzamiento.
¿Cómo jugar Gears of War: E-Day mucho antes de su estreno?
Si bien escuchar una fecha de lanzamiento agendado para este año antes del temible Grand Theft Auto VI es un alivio para los fans de Gears of War, la espera aún sigue siendo larga.
Las buenas noticias son que los interesados en el nuevo proyecto de The Coalition no tendrán que esperar tanto para poder jugarlo, ya que el estudio abrirá periodos para que los fans puedan probarlo anticipadamente.
No todos los jugadores de XBOX Series X|S o PC podrán unirse, sino que será necesario cumplir un sencillo requerimiento: apartar una copia del juego, que tiene un precio de $1399 MXN en Steam ($69.99 USD). Al hacer esto, los jugadores aseguran su lugar para el Acceso Anticipado a la versión Beta abierta, que estará disponible a partir del 6 de agosto.
Aunado a esto, los jugadores que preordenen Gears of War: E-Day recibirán el conjunto de skins para armas Exfil y el skin para Dom Exfil.
No se mencionó qué es lo que esta versión de prueba dejará jugar, pero es muy probable que se trate del apartado multijugador en línea. De igual forma no se ofrecieron muchos detalles sobre la disponibilidad de la Beta, pero el director creativo de The Coalition, Matt Searcy, mencionó específicamente los “fines de semana de Beta abierta”, por lo que podemos esperar que sea posible unirse a la diversión los fines de semana de agosto, principalmente. Te mantendremos informado.
Así podrás jugar Gears of War: E-Day completo días antes de su lanzamiento: ¿qué incluye la Premium Edition?
Pero eso no es todo, ya que habrá una manera de tener acceso completo a Gears of War: E-Day varios días antes de su lanzamiento.
Esto será posible gracias a la Premium Edition de Gears of War: E-Day, que cuesta $1999 MXN ($99.99 USD) y que destaca por ofrecer entre tanto contenido, la posibilidad de comenzar a jugar 5 días antes del estreno del juego, lo que significa que podrás disfrutarlo tan pronto como comience octubre.
Además del juego base, esta edición incluirá el Pack de armas características del Bravo Squad, 4 packs de personalización de temporada (se desbloquea el día de lanzamiento), 1000 unidades de Hierro (moneda premium) y el Pack de personalización de emergencia (2 aspectos de personaje, 2 poses de personaje, 2 conjuntos de aspectos de armas y más).
¿Estás dispuesto a comprar la edición premium para poder jugar Gears of War: E-Day días antes de su lanzamiento? Cuéntanos en los comentarios.
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