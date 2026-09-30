Cuando pensamos en Nintendo, los juegos como servicio son algo que rara vez llegan a nuestra mente; sin embargo, la compañía japonesa también tiene algunas experiencias de esa naturaleza en su portafolio. Tristemente para los fans, uno de los títulos más populares de Mario dejó de estar disponible y se volvió completamente injugable.

El videojuego en cuestión era una propuesta multijugador que se podía descargar de forma gratuita, por lo que forjó una gran comunidad con el paso del tiempo. Lamentablemente, ahora es imposible jugarlo, a pesar de que fue un gran éxito y generó ganancias multimillonarias para sus responsables.

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Mario Kart Tour cierra sus servidores y se vuelve injugable para siempre

Por supuesto, el juego al que nos referimos es Mario Kart Tour, un spin-off de la famosa franquicia de carreras que debutó en septiembre de 2019. Es probable que muchos desconocían su existencia, pues debutó en exclusiva para dispositivos móviles iOS y Android, y nunca tuvo un port para Nintendo Switch.

Esta entrega recibió críticas mixtas por parte de algunos fans, pues hubo quienes se quejaron de las pistas y, principalmente, el modelo de monetización. Al ser free-to-play, la experiencia estaba repleta de microtransacciones que permitían desbloquear personajes y artículos cosméticos.

A pesar de que claramente está lejos de ser la mejor entrega de la franquicia, Mario Kart Tour logró construir una gran base de usuarios con el paso de los años y se convirtió en uno de los juegos gratuitos más longevos de Nintendo. Por desgracia, ahora es totalmente injugable.

Fue a principios de julio cuando la compañía japonesa anunció el cierre definitivo de este spin-off. En aquel entonces, agradeció el apoyo de la comunidad, pero no reveló el motivo por el que decidieron apagar los servidores para siempre.

Bien dicen que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. La fecha límite para jugar Mario Kart Tour era el 29 de septiembre de 2026, lo que significa que hoy ya dejó de estar disponible en las tiendas digitales para dispositivos móviles. Los jugadores que intenten iniciar sesión, se toparán con un mensaje de error.

La cuenta oficial del juego se pronunció al respecto y, a través de una serie de publicaciones, compartió capturas de pantalla de todas las pistas que conformaron la colección del free-to-play. El post también incluye un mensaje de agradecimiento para todos los jugadores que probaron el título antes del cierre.

“Las muchas estadísticas que examinamos muestran cuánto tiempo pasaron con Mario Kart Tour. ¡Gracias por apoyar el juego durante estos últimos 7 años!”, se lee en el comunicado. Y tal como era de esperar, los fanáticos reaccionaron con tristeza en la sección de comentarios.

A pesar de las peticiones de la comunidad, Nintendo jamás lanzó una versión offline del spin-off ni un port para consolas.

Mario Kart Tour cerró sus servidores para siempre y ya dejó de estar disponible en todos los dispositivos móviles

Mario Kart Tour fue un éxito comercial, pero tuvo problemas

Si bien se desconocen las causas que derivaron en el cierre de servidores, es probable que todo se resuma a una mera cuestión de ingresos y rentabilidad. Mario Kart Tour se lanzó en septiembre de 2019, y las estimaciones de AppMagic revelan que se descargó 14.7 millones de veces en 24 horas.

De acuerdo con los informes, el juego gratuito para dispositivos móviles se descargó 54 millones de veces en su primera semana en el mercado, una cifra que aumentó a 81.8 millones un mes después. Se cree que acumuló un total de 276 millones de descargas a lo largo de su ciclo de vida.

Eso se traduciría en ingresos de casi $300 millones de dólares. Según las estimaciones, generó aproximadamente $268.5 millones de dólares totales para Nintendo.

El problema, sin embargo, es que Mario Kart Tour perdió ímpetu con el paso de los meses. De acuerdo con los reportes, el juego generaba ganancias de entre $5 y $6 millones de dólares al mes durante la mayor parte de 2020 y 2021, pero los ingresos disminuyeron aproximadamente a la mitad a partir de 2022.

Nintendo eliminó la controversial mecánica gacha que permitía desbloquear nuevos personajes en 2022, lo que aceleró la caída de ingresos por microtransacciones. Se informa que el juego sólo generaba $650,000 USD al mes cuando la compañía japonesa anunció su cierre a principios de julio.

Al final, Mario Kart Tour tuvo 267 personajes jugables (incluidas versiones alternativas), 340 vehículos, 238 planeadores y 546 circuitos. Es uno de los juegos de la franquicia de karting más grandes de toda la historia.

Nintendo canceló el desarrollo y soporte de Mario Kart Tour

Pero cuéntanos, ¿eras fan de este free-to-play? ¿Crees que Nintendo debería lanzar más juegos gratuitos? Déjanos leerte en los comentarios.

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