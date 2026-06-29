PS5 podría tener el golpe de suerte deseado gracias a las preventas de GTA VI, pues antes de que Rockstar anunciara la fecha en que se puede reservar su esperado juego, las ventas de la consola japonesa estuvieron en niveles muy bajos.

El desempeño comercial de PS5 en Estados Unidos, uno de los mercados más importantes del mundo, se vino a pique en meses recientes y durante mayo alcanzó niveles preocupantes.

Tanto así que unas ventas tan bajas no se habían visto desde hace un cuarto de siglo.

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Las ventas de PS5 tuvieron su peor mes en 25 años

El reporte de venta de consolas de Circana, compartido por Mat Piscatella en BlueSky, reveló la complicada situación del PS5 antes de las preventas de GTA VI.

De acuerdo con los datos de la firma de análisis, PS5 fue la segunda consola más vendida de mayo de 2026, quedó por debajo de Switch 2 que llevaba algunos meses en la cima y es un éxito en el país norteamericano.

Sin embargo, la nota no la da el segundo puesto de la consola de Sony, sino el nivel que alcanzaron. Según el analista, las ventas de PS5 durante mayo fueron las más bajas que se han visto en ese mes para la marca PlayStation desde el 2000.

Hace 25 años que una consola de Sony no tenía un registro tan bajo en mayo y en este caso el PS5 obtuvo ese mal resultado.

¿Por qué las ventas de PS5 cayeron y qué oportunidad tiene Sony para remontar?

La actual generación de PlayStation adolece de la falta de exclusivos que apuntalen su oferta first-party y que atraigan a jugadores más allá de los títulos third-party.

PS5 es la consola donde se juegan franquicias como Fortnite, EA Sports FC, Madden NFL, NBA 2K, Call of Duty, etc. Pero no es suficiente. La estrategia de juegos como servicio fue un fracaso y los títulos de PlayStation Studios caen a cuentagotas.

Sin embargo, la realidad de Sony puede cambiar tan pronto como en este mes. Las preventas de GTA VI ya iniciaron y ante la debacle de XBOX (además de que el juego de Rockstar no saldrá en día 1 en PC) PS5 se perfila como la plataforma que seleccionarán millones para jugar el juego más esperado de la historia.

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