Los jugadores de Red Dead Online tienen nuevos motivos para regresar al Viejo Oeste durante junio.

Rockstar anunció una serie de recompensas especiales enfocadas en todos los roles del juego, ofreciendo más dinero, experiencia y oro para quienes completen actividades a lo largo del mes.

NO TE LO PIERDAS: El miedo a Grand Theft Auto VI ya afecta a la industria: septiembre y octubre de 2026 serán una batalla campal con un montón de estrenos amontonados

Bonificaciones, recompensas y más en Red Dead Online

Entre las principales bonificaciones destaca el doble de RDO$ y XP en todos los fugitivos, además de las ventas de especialista y las colecciones completas.

A esto se suma el doble de oro en todos los desafíos diarios, convirtiendo junio en una de las mejores oportunidades recientes para subir de nivel y conseguir recompensas rápidamente.

Los jugadores que completen todos los desafíos diarios en un mismo día recibirán las espuelas Goldwing, mientras que quienes recojan un fósil en cualquier momento del mes obtendrán los tirantes sueltos Clovelly.

Además, cazar a un fugitivo legendario antes del 29 de junio desbloqueará la camisa Clovelly y tomar muestras de cualquier animal legendario permitirá conseguir los pantalones Clovelly.

Las recompensas cosméticas continúan con más objetos especiales. Destruir una barricada de fiscales otorgará el sombrero Clovelly y completar todos los desafíos diarios de comerciante dará acceso a las botas Clovelly. Como extra, todos los viajes rápidos estarán disponibles de forma gratuita durante el evento mensual.

The frontier is bustling in Red Dead Online with bonuses on all Roles.



Get 2X RDO$ and XP on all Bounties, Collector Sets, Moonshine Sales, Trader Sales, and Naturalist Sample Sales.



Plus, enjoy waived Fast Travel fees and more throughout the month: https://t.co/ynCmjxctp0 pic.twitter.com/3TTVmRArIY — Rockstar Games (@RockstarGames) June 2, 2026

Hay premios para los jugadores que tengan el máximo nivel

Rockstar también preparó premios para quienes ya alcanzaron el nivel máximo en los distintos roles.

Cada semana de junio entregará un mapa del tesoro diferente dependiendo del rol del jugador.

Los fabricantes de aguardiente de nivel 20 recibirán el mapa del norte de Ridgewood del 2 al 8 de junio; los cazarrecompensas de nivel 20 obtendrán el mapa del campo de batalla de la Guerra de Secesión del 9 al 15 de junio; los coleccionistas desbloquearán el mapa de O’Creagh’s Run del 16 al 22 de junio; y los comerciantes conseguirán el mapa del pantano Bluewater del 23 al 29 de junio.

Además del contenido gratuito, varias prendas regresarán por tiempo limitado, incluyendo el abrigo Irwin, la gorra a cuadros, el sombrero de caimán, el corsé Chambliss y la falda remangada.

También habrá un atuendo de la comunidad disponible sin costo con piezas como el sombrero de regimiento, el abrigo Fernwater, pantalones gastados, botas de madera y pañuelo.

Finalmente, junio llega acompañado de múltiples descuentos. Rockstar redujo en 5 lingotes de oro el precio de las licencias y herramientas de roles, mientras que las pistolas, gestos y estilos personalizados tendrán 50% de descuento. También habrá 40% de rebajas en botas, guantes y faldas, además de 30% de descuento en atuendos y caballos de rol. Finalmente, los atuendos Clelland y Haraway estarán disponibles con 25% menos.

ENTÉRATE: GTA VI: fan desesperado intentó entrar a las oficinas de Rockstar para saber más sobre el juego, pero se llevó una desagradable sorpresa

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.