Los jugadores de Red Dead Online tienen una nueva razón para regresar al Salvaje Oeste durante este mes. La actualización de julio se concentra en la profesión de cazarrecompensas con bonificaciones de hasta el triple de recompensas, además de regalos, descuentos y contenido temático para celebrar el Día de la Independencia de Estados Unidos.

Durante las próximas semanas será posible obtener más RDO$, experiencia, oro y XP de rol al capturar fugitivos, mientras que quienes jueguen en grupo también podrán beneficiarse de una importante bonificación de experiencia gracias a la eliminación del costo para crear clanes permanentes.

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Los cazarrecompensas reciben recompensas triples durante todo el mes

La profesión de cazarrecompensas protagoniza la actualización de julio con atractivas bonificaciones. Los fugitivos normales entregarán el triple de RDO$, XP y XP de rol, mientras que los fugitivos legendarios e infames recompensarán con triple de RDO$, XP y oro.

Los eventos de cazarrecompensas del Modo Libre también otorgarán el triple de RDO$ y XP. Además, participar en cualquiera de estos eventos desbloqueará la camisa Rushword, mientras que entregar un fugitivo permitirá conseguir el gesto Buscar problemas. Si el objetivo capturado es un fugitivo legendario, los jugadores recibirán el gesto Grito de guerra.

Completar todos los desafíos diarios de cazarrecompensas durante el periodo de la promoción otorgará como recompensa el frac de lujo.

A esto se suma la eliminación temporal del costo para crear clanes permanentes, junto con un 100% adicional de toda la experiencia obtenida mientras se forme parte de uno.

Ropa gratis, recompensas semanales y grandes descuentos en Red Dead Online

Para conmemorar el Día de la Independencia de EUA, todos los jugadores podrán reclamar gratis el sarape Rebellion, mientras que los cazarrecompensas recibirán también el paliacate Espíritu de 1776.

La actualización incluye un atuendo de la comunidad gratuito compuesto por varias prendas para personajes masculinos y femeninos, entre ellas sombreros, chalecos, pantalones, botas y corbatas.

Cada semana habrá recompensas adicionales:

30 de junio al 6 de julio: entrega 2 fugitivos para obtener las boleadoras Hawkmoth y 100 cartuchos de munición exprés para armas de repetición

7 al 13 de julio: completa una actividad con un clan permanente para recibir el abrigo Eberhart

14 al 20 de julio: compra una modificación de arma y obtén el mapa del tesoro del oeste del rancho Hill Haven

21 al 27 de julio: sube 5 niveles o alcanza el nivel 20 como cazarrecompensas para conseguir el gorro de mapache

28 de julio al 3 de agosto: entrega 2 fugitivos y recibe un arma gratuita

Las series destacadas también ofrecerán el triple de RDO$ y XP durante todo el mes, rotando entre Tiroteo, Pez Gordo (para expertos), Conquista, Botines de Guerra y Fiebre de armas por equipos.

Finalmente, regresan por tiempo limitado varias prendas populares, como los pantalones con apliques, el abrigo Porter, la chamarra Macbay y el abrigo Torranca.

En cuanto a los descuentos, los jugadores encontrarán una rebaja de 5 lingotes de oro en las licencias de cazarrecompensas estándar y de prestigio, además del carro de cazarrecompensas gratis.

También habrá 50% de descuento en pinturas para el carro, atuendos de cazarrecompensas, boleadoras, cuchillos arrojadizos, caballos bretones, armas de repetición y sus estilos personalizados, carrilleras y abrigos. Por último, los folletos para fabricar cartuchos de punta dividida, munición explosiva exprés y perdigones incendiarios tendrán un 30% de descuento durante la promoción.

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