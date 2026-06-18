Resident Evil vive una era dorada, pues prácticamente todos sus lanzamientos principales de los últimos años lograron resonar con la audiencia y tuvieron un gran éxito comercial. Los remakes fueron particularmente populares, e incluso algunos de estos proyectos ya figuran en las listas de las entregas más vendidas en la historia de la serie.

Con esto en mente, es fácil creer que Capcom se apresurará a realizar nuevas versiones de todos los títulos de la saga; sin embargo, un famoso filtrador, quien ya demostró ser alguien de fiar, negó esa idea y aseguró que los desarrolladores no están especialmente emocionados con la idea de relanzar la quinta entrega.

¿Acaso Resident Evil 5 nunca tendrá un remake? El informante es optimista, pero considera que otros juegos, incluida una de las entregas más infravaloradas de la saga, tienen más posibilidades de regresar antes que la divisiva aventura de Chris Redfield y Sheva Alomar.

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Capcom no quiere hacer un remake de Resident Evil 5

Aunque con el paso de los años se ganó el cariño de muchos fanáticos, es innegable que Resident Evil 5 generó mucha polémica en su estreno original en 2009. El enfoque en la acción y la ambientación dividieron las opiniones de los fanáticos, y para muchos marca el inicio de la debacle que sufrió la franquicia durante la década pasada.

Pero, ¿un remake podría hacer que la quinta entrega de la serie tenga una segunda oportunidad para brillar? Deberemos esperar mucho para descubrirlo, pues el filtrador Dusk Golem cree que un posible relanzamiento de dicho juego está muy lejos porque no es una prioridad para Capcom.

El insider, quien anteriormente compartió información que resultó ser verdad, respondió a los comentarios de un fanático que afirmó que la compañía japonesa posiblemente hará remakes de todos los títulos de la saga para readaptar la historia y conectarla de alguna forma con los últimos lanzamientos.

Dusk Golem cree que una nueva versión de Resident Evil 5 eventualmente existirá debido a la gran demanda de los fans, pero asegura que actualmente no ha oído de sus fuentes que Capcom tenga interés en rehacer la entrega de 2009 y que los desarrolladores prefieren relanzar otros títulos de la serie.

El famoso insider, también conocido como AestheticGamer1 en Internet, comenta que el equipo realmente quería hacer remakes de la segunda y cuarta entrega de la serie, y que el interés de “algunas personas clave” en el estudio ayudaron a que la nueva versión de Resident Evil Veronica recibiera luz verde.

“Se mencionaron otras cosas para rehacer, pero por lo que he oído hay más interés interno en relanzar Revelations 1 que RE5 y RE6, que en la actualidad nadie quiere asumir realmente. De nuevo, sospecho que RE5 ocurrirá algún día debido a la demanda de los fans, pero no hay impulso para hacerlo”, comentó el informante.

Resident Evil: Revelations debutó originalmente en 2012 en exclusiva par Nintendo 3DS, antes de dar el salto a XBOX One, PlayStation 4 y Nintendo Switch. Es una de las entregas más infravaloradas, pues llegó justo en el momento en el que la franquicia enfrentaba una crisis de identidad.

Capcom prefiriría hacer un remake de Resident Evil: Revelations en lugar de Resident Evil 5

Más juegos de Resident Evil tendrían remakes

El próximo gran proyecto de la franquicia de acción y terror es Resident Evil Veronica, una reimaginación moderna del spin-off protagonizado por Claire Redfield. El lanzamiento está previsto para 2027, y actualmente se desconoce cuáles son los planes de la compañía más allá de la expansión de Resident Evil Requiem.

De acuerdo con Dusk Golem y otras fuentes con supuesta información privilegiada, Capcom también prepara un segundo remake de la entrega original de la franquicia. Dicho proyecto estaría en sus primeras etapas y tardaría en debutar.

Los reportes señalan que antes se lanzará la nueva versión de Resident Evil Zero, la precuela que presenta a Rebecca Chambers y Billy Coen como personajes principales. Capcom aún no confirma dicho proyecto, pero éste último apareció en las mismas filtraciones que revelaron la existencia de Re Veronica.

Está por verse si la compañía se anima a relanzar Resident Evil 5, que es fácilmente una de las entregas más controvertidas de la saga. Además de su polémico enfoque en la acción, el título de acción recibió críticas por su ambientación y contexto narrativo.

A pesar de las polémicas, Resident Evil 5 tiene muchos fans y eventualmente podría regresar con un remake

Pero dinos, ¿te gustaría que el juego de 2009 tenga un remake? Déjanos leerte en los comentarios.

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