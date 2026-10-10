El desarrollo de Resident Evil Requiem pasó por varios cambios antes de convertirse en la nueva entrega de la popular franquicia de terror de CAPCOM. Aunque el resultado final apuesta por el horror y la supervivencia, el proyecto comenzó con una idea bastante distinta: ofrecer una experiencia centrada en el juego en línea.

La información salió a la luz gracias a una entrevista con Masachika Kawata, productor del título, publicada en la revista especial Nikkei Entertainment Biohazard 30th Special, dedicada al 30.º aniversario de la serie. Sus declaraciones revelaron cómo el equipo reconsideró su propuesta durante el desarrollo.

CAPCOM quería apostar por el juego en línea

De acuerdo con Kawata, Resident Evil Requiem comenzó como un proyecto en línea bajo la dirección de Koshi Nakanishi. No obstante, el equipo recibió resultados poco favorables de una encuesta realizada a mitad del desarrollo, lo que provocó un cambio importante en la dirección del juego.

“Decidimos volver a priorizar el concepto de horror y abandonar la dirección en línea”, explicó el productor, según la traducción de sus declaraciones publicada por la comunidad de fans de Resident Evil.

La decisión permitió que el equipo se concentrara nuevamente en los elementos de terror que han caracterizado a la franquicia. Aunque Kawata no detalló qué aspectos específicos evaluó la encuesta, sus comentarios dejan claro que los resultados influyeron en el rumbo del proyecto.

Este cambio también demuestra que la propuesta que finalmente llega a los jugadores no siempre coincide con la idea original de sus desarrolladores. En este caso, dejar atrás el enfoque en línea significó replantear tanto la experiencia como los personajes que encabezarían la aventura y parece que todo salió bien al final.

Leon necesitaba una compañera para recuperar el terror

Otro detalle interesante es que Leon S. Kennedy fue elegido inicialmente como protagonista. Sin embargo, el equipo consideró que sus habilidades de combate podían dificultar la construcción de una experiencia centrada en el miedo.

Kawata explicó que el equipo llegó a la conclusión de que “el horror no funcionaría solamente con Leon, que tiene grandes habilidades de combate”. Por esa razón, decidieron introducir a Grace como un personaje nuevo.

La inclusión de Grace permitió reforzar la perspectiva de terror que buscaba el equipo, en contraste con la experiencia de Leon como agente curtido en situaciones extremas. Así, la decisión de abandonar el juego en línea no fue el único ajuste importante: la identidad de sus protagonistas también evolucionó durante el desarrollo.

¿Qué te parece que CAPCOM haya descartado la idea de convertir Resident Evil Requiem en un juego en línea? ¿Crees que Grace era necesaria para recuperar el terror de la saga? Cuéntanos en los comentarios.

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