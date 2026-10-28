XBOX se encuentra en un proceso de reestructuración y reinicio, por lo que, hoy más que nunca, es muy importante que la compañía preste atención a las quejas de los jugadores y la comunidad. Una polémica reciente relacionada con Call of Duty: Modern Warfare 4 destacó un problema curioso que afecta a los ecosistemas de Microsoft.

El director de tecnología de la división de videojuegos reconoció el inconveniente, y prometió que el equipo ya trabaja en mejorar dicho sistema para ofrecer una mejor experiencia a los jugadores, críticos profesionales y creadores de contenido. Se espera que pronto haya más información al respecto.

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La controversia de Call of Duty: Modern Warfare 4 expone un problema de XBOX

Como muchos seguramente ya sabrán, Call of Duty: Modern Warfare 4, la más reciente entrega de la longeva franquicia de Activision, debutó oficialmente el pasado 23 de octubre de 2026. Los jugadores ya pueden explorar la campaña narrativa y participar tanto en el modo multijugador como en el DMZ renovado.

La serie de acción vivió tiempos mejores, y es innegable que sus últimos estrenos tuvieron problemas para estar a la altura de las expectativas de los jugadores. Por suerte, el videojuego de Infinity Ward acaba con la racha negativa y ofrece una propuesta que, aunque lejos de ser perfecta, resulta muy divertida.

De esta manera, Call of Duty: Modern Warfare 4 se convirtió en el juego de la franquicia mejor calificado en 15 años. En este momento presume una puntuación media de 86 en Metacritic, la más alta desde Modern Warfare 3 de 2011. Es un logro para la serie, sobre todo al recordar que el polémico Black Ops 7 de 2025 sólo consiguió una calificación de 65.

Naturalmente, Activision quería presumir la buena recepción que tuvo el más reciente lanzamiento de la saga en Metacritic. A través de una publicación en redes sociales, la compañía festejó las buenas calificaciones, y destacó que la aventura del Capitán Price recibió el visto bueno en casi todas las plataformas.

En específico, el estudio señaló que CoD: Modern Warfare 4 consiguió un puntaje de 89 para su versión de Nintendo Switch 2, una calificación de 88 en PS5 y 87 en el port para PC. Por supuesto, llamó la atención que la publicación omite por completo a XBOX Series X|S.

Al dar un vistazo por la página de Metacritic del juego, veremos que la versión para la consola de Microsoft sólo tiene 2 reseñas, lo que es insuficiente para crear un promedio. Esta polémica expuso un gran problema: muy pocos medios reseñan los ports para XBOX de los títulos multiplataforma.

El caso de Call of Duty resulta especialmente irónico, pues la franquicia le pertenece a Microsoft tras la compra de Activision.

La versión de XBOX de Call of Duty: Modern Warfare 4 no tiene calificación oficial en Metacritic

XBOX reconoce el problema y promete realizar cambios en su sistema de reseñas

Anteriormente, Tyler Bahl, director de marketing de Activision, señaló que hay una especie de “impuesto” que limita la cobertura de Call of Duty dada la inmensa popularidad de la franquicia; sin embargo, existe una razón mucho más lógica por la que las versiones para XBOX no se reseñan con tanta regularidad.

Tal como destacó un artículo de Windows Central, solicitar un código para analizar un juego en las plataformas de Microsoft resulta mucho más complejo y molesto en comparación con lo que sucede en PlayStation, Nintendo Switch 2 o PC.

En XBOX Series X|S, el periodista o creador de contenido que realizará la reseña debe encontrar el ID de su consola, que se encuentra oculto entre los ajustes del sistema. Posteriormente, debe enviar ese dato a una empresa de relaciones públicas para que la compañía lo registre y habilite el código.

En contraste, el proceso es notablemente más rápido y sencillo en el resto de plataformas. En el caso de PlayStation 5, PC y Nintendo Switch 2, los editores solamente envían un código que se canjea directamente en la tienda digital, lo que inicia el proceso de descarga y permite jugar el título una vez finalizado. Así de fácil.

Scott Van Vilet, director de tecnología de XBOX, reconoció que hacer reseñas es más complicado en los ecosistemas de Microsoft y, en un post, prometió que el equipo abordará este problema. Por ahora, se desconoce cuáles son los cambios que se efectuarán en dicha función, pero se espera que pronto haya más información al respecto.

“Reseñar un juego en XBOX requiere demasiados pasos hoy en día. Los periodistas y creadores deberían poder canjearlo y jugarlo, y eso es en lo que el equipo ha trabajado en última instancia. Las primeras actualizaciones llegarán pronto”, prometió Scott Van Vilet.

Scott Van Vilet promete que cambiarán la forma en que se canjean los códigos de reseña en XBOX

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta situación? ¿Crees que un cambio en el sistema motivará a que se hagan más reseñas de las versiones de XBOX? Déjanos leerte en los comentarios.

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