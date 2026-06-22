Sea of Thieves se ha consolidado como uno de los juegos más exitosos de XBOX. Desde su lanzamiento en 2018, el título de Rare ha evolucionado hasta convertirse en una auténtica aventura pirata donde millones de jugadores conviven a diario. Ahora, la franquicia se prepara para navegar por nuevas aguas, pues tendrá una película live-action.

XBOX no es ajeno a la fiebre de las adaptaciones de videojuegos. Si bien ha tenido tropiezos, como el fracaso de la serie de Halo, también ha demostrado el potencial multimedia de sus franquicias con producciones como Fallout y Una película de Minecraft.

Ahora, XBOX llevará el universo pirata de Sea of Thieves a la pantalla grande, y lo hará con la ayuda de un cineasta que ha trabajado para Marvel que dirigió uno de sus próximos estrenos.

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Sea of Thieves llegará a los cines con una película live-action

Asha Sharma y Matt Booty, la presidenta y el director de contenido de XBOX, hablaron sobre las ambiciones que aún tienen para ganar terreno en Hollywood y expandir el alcance de sus franquicias a la industria cinematográfica. Durante una charla con Entertainment Weekly, confirmaron que ya trabajan en una película live-action de Sea of Thieves.

Destin Daniel Cretton se encargará de producir la adaptación del título de Rare por medio de su compañía Hisako Films. Los fanáticos de Marvel conocen bien su trabajo, pues fue el director de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos y, recientemente, de Spider-Man: Brand New Day. Por ahora, XBOX no ha confirmado al director ni la fecha de lanzamiento de la cinta.

Debido a la naturaleza multijugador de Sea of Thieves, una de las grandes dudas que queda en el aire es sobre qué tratará su película. Booty explicó que el título de piratas vive para y en la comunidad, pues los jugadores son en realidad sus personajes principales.

“El personaje principal de una partida de Sea of ​​Thieves es, en realidad, el jugador y la comunidad. Entonces, si te paras a pensar en Sea of ​​Thieves, no te preguntas: ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Cuál es la trama?“, explicó el directivo. ”Es un juego muy social, pero Sea of ​​Thieves tiene un tono particular. Está construido sobre una comunidad muy cooperativa, así que puedes empezar a intuir cómo será“.

Sea of Thieves es uno de los juegos más exitosos de XBOX en su historia reciente

Si bien Booty no reveló detalles de la historia como tal, sugirió que la comunidad será uno de sus elementos más relevantes. La popularidad de Sea of Thieves se mantiene a pesar del paso de los años y el más reciente XBOX Games Showcase lo demostró. Rare presentó una de las actualizaciones más ambiciosas del juego para la Temporada 20, que permitirá a los jugadores crear modos competitivos personalizados.

¿En qué otras adaptaciones para el cine y la televisión trabaja XBOX?

XBOX tiene otros importantes proyectos en puerta para ganar cada vez más terreno en el cine y la televisión. Uno de los más relevantes es una adaptación de Gears of War, que está en manos de Netflix. También viene en camino A Minecraft Movie Squared, secuela de Una película de Minecraft con Jack Black, Jason Momoa y Kirsten Dunst.

Por otro lado, la franquicia de Mojang Studios tendrá una serie animada en Netflix. La producción, que está en manos del estudio de Sonic Prime, aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada. Por supuesto, uno de los proyectos más importantes es la película live-action de Call of Duty, que será dirigida por Peter Berg.

Los fans de Fallout están a la espera de la temporada 3 de la serie live-action con Ella Purnell, mientras que también ya está en producción un reality show inspirado en Fallout Shelter, un exitosos spin-off de la franquicia de Bethesda.

Fallout es una de las adaptaciones de videojuegos más exitosas

Asha Sharma resaltó la importancia que tienen algunos de estos proyectos, pues posicionan a XBOX como un referente de toda la industria del entretenimiento.

"Si lo piensas bien, tenemos la segunda serie más vista de todos los tiempos en Amazon [Fallout], Minecraft estuvo entre los 5 juegos más populares en 2025, y Call of Duty es más grande que el Universo Cinematográfico de Marvel. Así que todo es importante", afirmó la directiva.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Sea of Thieves.

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