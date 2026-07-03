Los jugadores de PlayStation han hecho de todo para que Sony recapacite y no abandone el formato físico en 2028. Han protestado en las redes sociales y recolectado firmas para presionar a la compañía; sin embargo, parece que sus esfuerzos no rendirán frutos.

La decisión de Sony será un cambio de paradigma para la industria de los videojuegos y, por supuesto, también tendrá consecuencias en su negocio. Es poco probable que la compañía dé marcha atrás, pues reportes revelaron que su mayor fábrica de discos para PlayStation se prepara para una reestructuración, pues dará un giro en su negocio y dejará de producir juegos.

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Fabrica de discos de PlayStation cambiará de giro ante el fin del formato físico

Cientos de jugadores aún tienen esperanzas de que, ante la presión y las críticas, Sony y PlayStation den marcha atrás a sus planes de abandonar el formato físico a partir de enero de 2028. No obstante, las compañías ya están moviendo sus fichas para detener la producción de juegos en discos.

Sony es dueño de un sólido negocio de música, películas y videojuegos, por lo que posee varias fábricas dedicadas a la producción de discos, que son el soporte de muchos de sus productos. Sin embargo, ante el reciente anuncio, su mayor planta de producción cambiará de giro y se dedicará a fabricar otros productos.

La fabrica, con sede en Thalgau, Austria, pasará primero por una reestructuración. Dietmar Tanzer, director ejecutivo de Sony Digital Audio Disc Corporation, confirmó que no habrá despidos, pero sí una revisión exhaustiva.

Este ajuste demuestra que Sony lleva tiempo pensando en abandonar el formato físico. La compañía invirtió cerca de €30 millones de euros en la compra de nuevos equipos para la fabrica, que ahora se dedicará a la fabricación de microlentes ópticas.

Sony cambiará parte de su negocio ante el fin inminente del formato físico en PlayStation

De acuerdo con reportes, la planta producía cerca de 600,000 discos al día, una cifra que se reducirá drásticamente tras el anuncio de PlayStation. Actualmente, la división de videojuegos representa el 50% de la producción de la fabrica, pero eso cambiará radicalmente de aquí a enero de 2028, cuando la compañía deje de lanzar juegos en formato físico en sus consolas.

“Calculamos que alcanzaremos aproximadamente el 10% del volumen en 2028”, explicó el ejecutivo en referencia a cómo bajará la producción de discos.

Jugadores, minoristas y desarrolladores se oponen al final del formato físico

El anuncio de PlayStation generó un intenso debate sobre las consecuencias que tendrá el final del formato físico. Los jugadores, minoristas y desarrolladores están preocupados, pues representará un duro golpe al coleccionismo, la preservación y el mercado de segunda mano.

Los fanáticos de PlayStation firmaron varias peticiones y recolectaron cientos de firmas para exigirle a Sony que cambie de opinión. No quieren perder la experiencia de comprar, prestar y regalar videojuegos, por lo que no están a favor de que el formato digital sea la única alternativa que queda.

Diversas tiendas también han alzado la voz. A pesar de que muchas cadenas de minoristas han diversificado su negocio, los videojuegos aún son una parte muy importante de sus cuentas. Por ello, pidieron a los jugadores defender el formato físico

PlayStation es el abanderado del fin de una era para la industria

Los entusiastas de la preservación están sumamente preocupados, pues la falta de un soporte físico complicará la ya difícil tarea de mantener el medio en décadas posteriores. Incluso, algunos de ellos justificaron la piratería como el único método para preservar videojuegos tras el final del formato físico.

Por ahora, PlayStation no ha respondido a las exigencias y críticas de toda la comunidad. Los ajustes en su cadena de producción parecen confirmar que no cederá y que, en definitiva, los juegos en disco tienen los días contados.

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