LO QUE DEBES SABER:

Black Clover superó a Dragon Ball Super: Beerus en Crunchyroll, según las clasificaciones de FlixPatrol

El éxito reciente de la segunda adaptación de Black Clover se atribuye a la adaptación de uno de los arcos favoritos de los fans

Dragon Ball Super: Beerus es un éxito en streaming, a pesar de las críticas de los fanáticos que no están felices con los cambios en la historia

Sin lugar a dudas, Dragon Ball Super: Beerus generó mucha expectativa en su revelación a inicios de 2026. Más allá de las conversaciones sobre si un remake era necesario, la serie rápidamente logró escalar en las listas de popularidad de las principales plataformas de streaming; sin embargo, acaba de perder la batalla en contra de otro shonen.

La serie de Toei Animation se estrenó el 11 de octubre de 2026, y aún se encuentra en emisión junto a otros estrenos de la temporada de otoño. En ese sentido, Black Clover resultó ser una sorpresa que logró opacar, al menos durante la última semana, a Goku y compañía.

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Black Clover vence a Dragon Ball Super: Beerus en Crunchyroll

Para aquellos que lo desconozcan, vale la pena recordar que Black Clover es un manga creado por el artista y escritor japonés Yuki Tabata. La franquicia comenzó su publicación en la revista Shukan Shonen Jump de Shueisha en 2015, y rápidamente logró crear una gran fanaticada a su alrededor.

Gracias a su gran éxito, la serie pudo dar el salto a la animación en 2017 con un anime producido por Studio Pierrot. La primera temporada tuvo 170 episodios, y concluyó en marzo de 2021. Tras una larga espera, la segunda tanda de capítulos se estrenó a inicios de octubre de 2026.

La nueva temporada de Black Clover llegó a Crunchyroll casi al mismo tiempo que Dragon Ball Super: Beerus. A pesar del gran prestigio y la inmensa popularidad de la franquicia de Akira Toriyama, Asta logró vencer a Goku, al menos en dicho servicio de suscripción.

De acuerdo con la clasificación mundial de FlixPatrol para el 10 de noviembre de 2026, Black Clover superó oficialmente a Dragon Ball Super: Beerus en Crunchyroll. El anime de Studio Pierrot se encuentra en el segundo puesto, mientras que la serie animada de Toei Animation está en el tercer lugar.

Curiosamente, Overgeared, la adaptación animada del manhwa surcoreano de Saenal, superó a ambas obras con un amplio margen y se colocó hasta la cima del top 10. También llama la atención que Attack on Titan se encuentra en la décima posición, pese a no contar con un nuevo estreno.

Ahora bien, hay que matizar la información para evitar confusiones. Es importante señalar que FlixPatrol no toma en cuenta cifras de visualización, horas de reproducción, número de espectadores, cantidad de suscriptores ni la audiencia total de un programa de televisión.

En realidad, la plataforma revisa y rastrea los listados públicos de popularidad directamente de las páginas y aplicaciones de más de 800 servicios de streaming, incluido Crunchyroll. Enseguida, asigna puntos según el puesto que ocupa la serie en cuestión en la lista. El sistema otorga 10 puntos por el primer lugar, 9 por el segundo, y así sucesivamente.

Black Clover tiene 70 puntos, mientras que Dragon Ball Super: Beerus tiene 55. Estos resultados son sorprendentes al considerar que una de las franquicias más importantes del medio de la animación japonesa perdió la batalla contra una serie considerablemente menos popular en Occidente.

Black Clover regresa con fuerza con su segunda temporada y supera a Dragon Ball Super: Beerus en Crunchyroll

Dragon Ball Super: Beerus es un éxito de streaming, pese a las críticas negativas

Hasta cierto punto, es fácil ver por qué Black Clover logró superar a Dragon Ball Super: Beerus. La segunda temporada de la serie de Studio Pierrot adapta uno de los arcos favoritos de los fans, y el episodio 5 fue tema de discusión en redes sociales por mostrar la batalla entre Magna Swing y Dante Zogratis.

En contraste, el anime de Toei Animation es una reinterpretación del show de 2015, que a su vez es una adaptación de la película de 2013. La nueva versión presenta dibujos de mejor calidad y una animación refinada, y también introduce algunos cambios en la narrativa y el ritmo de la trama.

El problema es que muchos de los ajustes no convencieron a la comunidad. El episodio 3 recibió críticas negativas por eliminar el clásico baile de Vegeta y otras escenas de comedia, mientras que el capítulo 4 molestó a los fans por la forma en que representó algunos eventos.

Por su parte, el reciente episodio 5 causó polémica por hacer que Goku Super Saiyajin Dios fuera menos poderoso. A pesar de la controversia, Dragon Ball Super: Beerus es un éxito. Un informe reveló que el anime ya supera las 2 millones de reproducciones sólo en Netflix.

Además, es posible que la popularidad de la franquicia aumente cuando se estrene la versión con doblaje latino, que reunirá una vez más a Mario Castañeda, René García y otros actores.

Dragon Ball Super: Beerus y Black Clover triunfan como los grandes estrenos de la temporada de otoño 2026

Pero cuéntanos, ¿cuál anime prefieres? Déjanos leerte en los comentarios.

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