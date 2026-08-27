No es un simulacro: Grand Theft Auto VI dejará ver su gameplay por primera vez con un avance extendido que promete ofrecer un vistazo profundo a las mecánicas, los sistemas jugables y otras novedades. El estreno del trailer está a la vuelta de la esquina, pero ¿cuándo durará? ¿Tendrá subtítulos al español? Ya conocemos la respuesta a esas y otras interrogantes.

El primer “vistazo extendido” de GTA VI se compartirá hoy mismo a través de Netflix, aunque los usuarios de Internet deberán esperar una cantidad considerable de horas para verlo de forma gratuita por medio de YouTube. El servicio de streaming ya reveló la duración aproximada y otros detalles.

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Nuevo trailer de Grand Theft Auto VI durará casi 30 minutos

El primer avance oficial de la nueva entrega de la franquicia de Take-Two Interactive y Rockstar Games se compartió a finales de 2023, y apenas tuvo una duración de 1:31 minutos. Los fanáticos tuvieron que esperar hasta 2025 para ver el segundo adelanto, con una extensión de sólo 2:47 minutos.

A pesar de que el lanzamiento oficial del esperadísimo sandbox está muy cerca, cuesta creer que sabemos poco sobre el proyecto. Eso cambiará en cuestión de horas, pues el próximo vistazo extendido se compartirá en Netflix a las 1:00 PM (hora CDMX) del 27 de agosto de 2026.

Según la información actualizada sobre el evento que aparece en la aplicación del servicio de streaming, la presentación especial dedicada a Grand Theft Auto VI tendrá una duración de 26 minutos. Esto confirma que se trata de más de un simple trailer, pues será un análisis profundo de casi 30 minutos.

Es un hallazgo sumamente emocionante, pues se espera que Rockstar Games aproveche al máximo cada segundo para mostrar la historia, las novedades jugables, el poder gráfico de la nueva entrega y mucho más. También se estima que los desarrolladores reafirmarán la fecha de lanzamiento y pondrán fin a cualquier rumor sobre un posible retraso.

Netflix actualizó su blog oficial, y reveló que todo el contenido de la transmisión de GTA VI fue “capturado completamente a partir de imágenes del juego en PlayStation 5”. Esto significa que lo visto en el evento será lo que la mayoría de los jugadores tendrán acceso. Eso sí, previamente se informó que el título de mundo abierto será compatible con las bondades del PS5 Pro.

En el mismo artículo también se detalla que el vistazo extendido de Grand Theft Auto VI estará traducido a múltiples idiomas, lo que permitirá a los fanáticos del mundo enterarse de toda la información sin complicaciones.

Si bien no habrá doblaje como es de esperar, la transmisión tendrá subtítulos en inglés, alemán, español, español latino, polaco, francés, italiano, coreano, japonés, chino simplificado, chino tradicional, portugués brasileño y ruso.

GTA VI tendría una duración aproximada de 26 minutos y subtítulos al español latino

Ya sabemos lo que se podría mostrar en el trailer 3 de GTA VI

Este evento especial tendrá lugar poco después de que la nueva entrega sufriera importantes filtraciones que revelaron gameplay real y algunas escenas de la campaña principal. Durante días se puso en duda la legitimidad de dicho contenido, pero a principios de esta semana Rockstar Games confirmó la autenticidad del material.

Las filtraciones masivas arruinaron el factor sorpresa, lo que inevitablemente tuvo consecuencias negativas en las acciones de Take-Two Interactive. Aun así, la comunidad está sumamente emocionada por conocer más detalles de GTA VI de forma oficial.

Precisamente, la revista Dazed compartió recientemente un artículo exclusivo que revela algunas de las mecánicas principales del próximo juego de la franquicia. Los fanáticos pueden esperar el regreso del sistema de musculatura, así como NPC muy realistas que reaccionan a las acciones del jugador, redes sociales totalmente funcionales y más.

Es probable que el tan esperado trailer 3 de Grand Theft Auto VI muestre esas características y mucho más. Por último, recordamos que El Rubius y otros principales creadores de contenido compartirán contenido exclusivo a través de sus canales de YouTube.

Pero cuéntanos, ¿te emociona el avance extendido? ¿Crees que el juego cumplirá con las expectativas? Déjanos leerte en los comentarios.

Netflix transmitirá en vivo el próximo avance de GTA VI

Grand Theft Auto VI debutará el 19 de noviembre para XBOX Series X|S y PlayStation 5. Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con él.

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