La iniciativa Stop Killing Games sufrió una dura derrota en Europa luego de que la Comisión Europea fallara en contra del movimiento en pro de la preservación de videojuegos y de los derechos de los jugadores como consumidores.

Aunque las autoridades reconocieron que hay políticas polémicas por parte de las empresas de videojuegos, reconocieron sus derechos sobre las obras que poseen y su libertad en términos de venta, distribución y retiro del mercado una vez que cierren los servidores.

¿Esto es el final del movimiento? No necesariamente, pero hay un camino muy largo por recorrer.

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La Comisión Europea propina una fuerte derrota al movimiento Stop Killing Games

Tras lograr que el tema de la preservación de los videojuegos y el cierre de servidores llegara a las máximas autoridades europeas, el movimiento Stop Killing Games fracasó en su intento por hacer cambios en la industria.

De acuerdo con un reporte de Reuters, la Comisión Europea falló en contra de la propuesta para preservar los videojuegos que dependen de servidores en línea.

Los legisladores señalaron que no hay elementos para obligar a las empresas de videojuegos a mantener los servidores en activo a perpetuidad. Tampoco para que brinden opciones a los usuarios y que estos puedan operar sus propios servidores. Lo mismo para que garanticen un modo offline una vez que un juego deje de tener soporte en Internet.

Al respecto, la Comisión citó la importancia de los derechos de autor en manos de las compañías:

"La Comisión considera que, en esta fase, no puede proponer una obligación legal de mantener los videojuegos jugables una vez que dejen de ser comercializados. Esto se debe también a los derechos de propiedad intelectual existentes. Según la legislación europea sobre derechos de autor, los titulares de derechos disfrutan de derechos exclusivos sobre sus creaciones. Además del derecho de autor, otros derechos de propiedad intelectual también pueden ser relevantes, ya que pueden proteger diferentes aspectos visuales y tecnológicos de un videojuego“.

.@EU_Commission odgovorila na Europsku građansku inicijativu „Stop Destroying Videogames".

👆 Novi zakon neće biti predložen, no pokrenut će se razgovori s potrošačima i industrijom o tome što se događa s videoigrama kada ih izdavači ugase. https://t.co/8K1Hi7shmt pic.twitter.com/HpDHraxVuU — Europska komisija u Hrvatskoj (@EK_Hrvatska) June 17, 2026

¿Se acabó la lucha de Stop Killing Games?

Tras el duro revés en Europa y ante el fracaso en su oportunidad más grande, surgieron cuestionamientos sobre el posible final del movimiento.

De inicio, hay buenas noticias pues la Comisión Europea reconoció que hay un problema que se puede atender mediante el diálogo con las compañías en busca de una relación más beneficiosa para ellas y los consumidores.

En ese sentido, aseguran que propondrán cambios que no hagan tan duro el final del ciclo de un videojuego:

"La aplicación activa de estos derechos existentes del consumidor también puede incentivar a los proveedores a ofrecer videojuegos con una vida útil más larga y explorar soluciones para satisfacer las expectativas de los consumidores“.

Por otra parte, los responsables de Stop Killing Games aseguraron que la lucha no ha terminado y ahora tratarán de incentivar cambios legales a través de la Ley de Equidad Digital para dar vuelta el revés que sufrieron por parte de las autoridades de Europa.

To those doomering or doomposting about #StopKillingGames, how we failed, or our chances are dead because the ECI is over, we have a message that goes back to the times before we reached 1 million signatures: It's not over until it's over.



We have multiple paths to victory here pic.twitter.com/9Hd2DeMGjb — Stop Killing Games Official (@StopKilingGames) June 17, 2026

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