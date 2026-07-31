Tom Holland está en boca de todos por el estreno de Spider-Man: Brand New Day, la nueva película de Marvel que lo pondrá de nuevo en el traje del popular superhéroe arácnido. Como parte de la gira promocional de la cinta, el actor ha participado en múltiples entrevistas, en las que ha compartido su pasión por los videojuegos.

El intérprete de Peter Parker nunca ha ocultado su interés por el entretenimiento interactivo. De hecho, hace unos días reconoció que los juegos de Spider-Man, desarrollados por Insomiac Games y PlayStation, fueron una gran inspiración para su nueva película.

Durante una entrevista reciente, el actor habló sobre sus gustos en videojuegos. Reveló cuál es su título favorito en la historia y, además, confesó que es muy malo en Fortnite, el Battle Royale de Epic Games.

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Tom Holland es fanático de PlayStation, ¿cuál es su videojuego favorito?

Tom Holland no es ajeno a la industria de los videojuegos. A pesar de tener poco tiempo para disfrutarlos, en múltiples ocasiones se ha declarado fanático de PlayStation. En 2022, cumplió uno de sus sueños al protagonizar Uncharted: Fuera del mapa, película donde dio vida a Nathan Drake, uno de los personajes más icónicos de la marca.

Su exitosa carrera cinematográfica no le ha impedido conocer algunos de los juegos más aclamados de PlayStation, como Marvel’s Spider-Man y Marvel’s Spider-Man 2. Curiosamente, los juegos del superhéroe no son sus favoritos, pese a la relación que tiene con Marvel y la obra de Stan Lee.

Durante una charla en el podcast Happy Sad Confused (vía GameSpot), Holland reafirmó que le encantan los juegos de PlayStation. De hecho, su juego favorito de la historia es una polémica producción de la compañía. Se trata de The Last of Us: Part II, que definió como un juego “buenísimo”.

El actor es un gran entusiasta de la franquicia de Naughty Dog, aunque prefirió no ver la adaptación live-action de HBO. Considera que no es indispensable disfrutar la serie, pues The Last of Us: Part II le encanta demasiado y es más que suficiente por sí mismo.

“No he visto la serie. Porque me encanta el juego. No suelo jugar mucho a videojuegos. Y el título es sencillamente buenísimo”, compartió Holland durante el podcast.

The Last of Us: Part II es el juego favorito de Tom Holland, protagonista de Spider-Man: Brand New Day

El actor de Spider-Man: Brand New Day prefiere mantenerse alejado de Fortnite

A Tom Holland le encantan los videojuegos, pero considera que no tiene lo necesario para brillar en los juegos competitivos. Durante su participación en el podcast, explicó que ha intentado disfrutar Fortnite en diversas ocasiones, pero confesó que el modo Battle Royale es demasiado para sus habilidades.

El actor prefiere mantenerse alejado del juego de Epic Games, pues el resto de jugadores lo superan por mucho en habilidad. Un tanto frustrado, explicó que le resulta muy difícil competir contra usuarios que son muy buenos en el shooter.

“Soy tan malo en Fortnite que no puedo jugar. Creo que nunca he conseguido una baja. ¿Y cuando juegas contra gente que empieza a construir cosas? No sé qué hacer. No sé cómo se hace”, concluyó Holland. Abajo puedes ver la entrevista.

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