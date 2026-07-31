El más reciente informe financiero de Sony explica, hasta cierto punto, por qué dejará de producir discos y abandonará el formato físico en PlayStation. Su consola de actual generación sigue vendiendo como pan caliente, y hay un dato en particular que llama la atención: 85% de sus ventas de juegos son en formato digital.

Dicha cifra empezó a crecer rápidamente desde la generación de PS4, lo que evidencia cómo el formato físico quedó en segundo plano poco a poco, al menos en el ecosistema de la marca. Las cosas no cambiaron con la llegada del PS5, pues sucedió lo contrario: el número de juegos digitales vendidos aumentó cada trimestre. Por ello, Sony decidió continuar con sus planes y enterrar el formato físico, a pesar de las críticas de la comunidad.

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PlayStation 5 ya vendió más de 95 millones de unidades en un ecosistema donde domina el formato digital

Sony reveló que PlayStation 5 ya vendió 95.3 millones de unidades en todo el mundo, hasta el pasado 30 de junio. Esto significa que la popular consola despachó otras 1.6 millones de unidades durante el último trimestre. La cifra representa una caída en ventas de 0.9 millones de consola, en comparación con los resultados del anterior año fiscal.

A pesar de la polémica por la desaparición del formato físico y los intentos de boicot, la PlayStation Network tiene más usuarios que nunca. Actualmente, acumula 125 millones de usuarios activos al mes, lo que representa un aumento de 2 millones respecto al mismo periodo del año fiscal pasado.

Durante el último trimestre, PS5 y PS4 acumularon 66.1 millones de juegos vendidos, así que hubo un aumento de 0.2 millones en las ventas de software. De dicha cifra, 6 millones fueron títulos first-party, por lo que PlayStation vendió 0.19 millones menos exclusivos durante el último trimestre.

Como lo comentamos, la mayoría de las ventas de juegos fueron en digital, por medio de la PlayStation Store. El formato domina con 85% de las ventas. Si bien hubo una caída de 1% en esta tendencia, las cifras demuestran por qué la compañía abandonará la producción de discos para videojuegos.

Las ventas de juegos generaron $3200 millones de dólares, de los cuales $485.2 millones fueron por distribución de contenido digital y DLC. El reporte revela que los juegos físicos representaron $128 millones de dólares. Estos números se reflejan claramente en la sección de preventas de la PlayStation Store, que demuestra que el formato digital es el favorito de la mayoría de jugadores de PS5.

PlayStation está en camino a los 100 millones de unidades vendidas, con el formato digital como el favorito de sus usuarios

Pese a los tropiezos, el negocio de PlayStation se estabiliza poco a poco

Recientemente, Sony y PlayStation registró pérdidas millonarias en su negocio. Mientras las ventas de PS5 se mantienen bastante estables, los tropiezos con Bungie y su apuesta por los juegos como servicios provocaron problemas financieros.

La situación ha mejorado poco a poco, al menos en la división de Juegos y servicios. Los ingresos operativos de Sony aumentaron 37%, pero sus beneficios cayeron debido al aumento de precio de PS5 y a la reestructuración por la que pasa PlayStation.

La compañía reportó $5.8 mil millones de dólares en ingresos por ventas, así que hubo un aumento de 0.6% interanual. Sus ingresos operativos fueron de $1.2 mil millones de dólares, es decir, 37% más. Pese a los resultados positivos, Sony aún vigila de cerca el tema de la crisis de memoria, pues puede afectar más su negocio en el futuro.

“Hemos asegurado la cantidad de memoria necesaria para satisfacer nuestro volumen de ventas proyectado para el año fiscal 2026, y no hay cambios en nuestro plan, para que la rentabilidad del hardware del año fiscal 2026 se mantenga similar a la del año fiscal 2025″, concluyó Sony.

El negocio de PlayStation reportó números favorables y unos cuantos tropiezos

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