Pocos juegos son tan importantes como Grand Theft Auto VI, la nueva entrega de la popular y longeva saga de Rockstar Games. Faltan pocos meses para que debute oficialmente, y es probable que muchos fanáticos finalmente se animen a dar el salto a la actual generación para probarlo. Con esto en mente, ¿habrá suficientes PS5 para satisfacer la demanda?

Es una pregunta lógica y necesaria, pues el videojuego de mundo abierto debutará en medio de una de las peores crisis de hardware vistas en la historia de la industria tecnológica. Se espera que el título impulse el interés por las plataformas de Microsoft y Sony.

Con esto en mente, es normal que algunas personas se pregunten si habrá escasez de PS5 durante la recta final del año. Aunque habrá que esperar para descubrirlo, la compañía detrás de PlayStation se muestra bastante confiada al respecto.

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Sony se sincera y habla sobre la crisis de memoria en la previa al lanzamiento de GTA VI

A finales de esta semana, Sony finalmente compartió su más reciente informe financiero. Junto a la presentación, la empresa respondió a las quejas de los fanáticos y afirmó que, a pesar de la reacción negativa del público, continuará con sus planes de abandonar el formato físico a partir de 2028.

El reporte, que revela los resultados del último trimestre que finalizó el pasado 30 de junio, el gigante japonés reveló que ya vendió 95.3 millones de unidades en todo el mundo, lo que significa que despachó otras 1.6 millones de consolas durante los meses recientes. Eso representa una caída de 0.9 millones con respecto al periodo interanual anterior.

Por si lo olvidaron, el PS5 vio un aumento significativo de precio durante la primera mitad de 2026, lo que provocó una disminución en los niveles de ventas. La plataforma se volvió más cara por culpa de la crisis de hardware, que ya provocó escasez de componentes y subidas de costo en todo tipo de piezas.

El panorama luce desalentador, y es normal que muchos jugadores teman que la demanda para el final del año sea tan grande que no alcanzarán a comprar un PlayStation 5 para jugar Grand Theft Auto VI, que se perfila para tener un lanzamiento histórico.

A pesar de las preocupaciones, Sony insistió en que no se quedará sin consolas para el lanzamiento de GTA VI. En su reporte financiero, afirmó que aún analiza de cerca la crisis tecnológica, pero reitera que ya aseguró los volúmenes de memoria necesarios para cumplir con las ventas proyectadas.

“Con respecto al impacto de las condiciones del mercado de memorias en el hardware de PlayStation 5, ya aseguramos la cantidad de memoria necesaria para cumplir con nuestro volumen de ventas proyectado para el año fiscal 2026, y no hay cambios en nuestro plan para que la rentabilidad del hardware para el año fiscal 2026 se mantenga similar a la del año fiscal 2025”.

Al margen de la situación de GTA VI, estas palabras también dejan fuera de la ecuación un posible aumento de precio, al menos por ahora.

Se espera que las ventas de consolas PlayStation 5 aumenten gracias al lanzamiento de Grand Theft Auto VI

PlayStation 5 Pro sería el mejor lugar para jugar Grand Theft Auto VI

Sony se abstuvo de ofrecer alguna proyección exacta sobre cuántas consolas PS5 espera vender este año, pero en su informe ajustó al alza sus previsiones de ingresos para la división de videojuegos en 3% y sus ganancias operativas en 10%, lo que deja claro que tiene confianza.

Se espera que mejore el rendimiento comercial del PlayStation 5 tras el lanzamiento de Grand Theft Auto VI, pues el título tiene un acuerdo de marketing con la consola y prácticamente todos los anuncios hacen alusión a ella. Además, se sabe que el sandbox hará gala de mejoras exclusivas en PS5 Pro.

La página oficial de la PS Store revela que GTA VI estará optimizado para PlayStation 5 Pro. Aunque la descripción oficial no revela detalles, ya se sabe que el juego será compatible con la tecnología Tempest 3D AudioTech y usará las bocinas integradas del control en momentos clave de la campaña.

La próxima entrega de la franquicia también sacará provecho de la SSD de la consola para tener “tiempos de carga casi instantáneos” y utilizará las funciones hápticas del DualSense.

GTA VI estará optimizado para PS5 Pro

Pero dinos, ¿planeas comprar una consola para jugar el sandbox? Déjanos leerte en los comentarios.

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