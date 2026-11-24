LO QUE DEBES SABER

Los fans pueden jugar Grand Theft Auto 6 en la nube sin necesidad de un PlayStation 5, aunque deben cumplir con requisitos específicos

El juego puede ejecutarse por streaming en PS5 y PS Portal

El lanzamiento del título de Rockstar Games impulsó considerablemente las ventas de consolas PS5 y XBOX

Grand Theft Auto VI (GTA 6) ya está disponible, y millones de jugadores ya comenzaron su viaje por Vice City. Pero es difícil ignorar el hecho de que muchos fans aún no pueden disfrutarlo debido a que carecen de una consola de actual generación. Por suerte, ahora los usuarios de PlayStation tienen otra alternativa para jugarlo, incluso sin un PS5.

Lo mejor es que es un método completamente oficial, y muchos jugadores que ya lo pusieron a prueba afirman que funciona de forma muy competente. Eso sí, los fanáticos aún deberán comprar el juego, un dispositivo compatible y una suscripción de paga para aprovechar al máximo este nuevo beneficio.

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Grand Theft Auto 6 ya es compatible con streaming en la nube en PS5 y PS Portal

La nueva entrega de la franquicia de Rockstar Games es un proyecto netamente nex-gen, lo que significa que sólo está disponible para PlayStation 5 y XBOX Series X|S. Al considerar que las consolas de actual generación son más costosas que nunca debido a los aumentos de precio, muchos jugadores simplemente no pueden adquirirlas.

Por suerte, existe otra opción para disfrutar Grand Theft Auto 6. En la previa al lanzamiento, Take-Two Interactive informó que el título de mundo abierto sería compatible con la tecnología XBOX Cloud Gaming, lo que permitiría a los jugadores transmitir el juego mediante la la nube incluso en un XBOX One.

Se creía que Microsoft tendría la exclusividad de streaming para GTA 6, pero al final esa información resultó ser falsa. Aun así, el juego sólo se podía transmitir a través de la nube en plataformas XBOX. Eso acaba de cambiar, pues ahora los jugadores también pueden hacerlo en los ecosistemas de Sony.

La ficha de la PS Store confirma que Grand Theft Auto 6 ya es compatible con el streaming en la nube en PlayStation 5 y en PS Portal. Eso sí, los jugadores deben cumplir una serie de requisitos para disfrutar este beneficio.

En primer lugar, los usuarios deben adquirir su copia del videojuego. En caso de no tener un PS5, pueden hacerlo desde la aplicación para dispositivos móviles o en el sitio web de Sony. De igual forma, es necesario contratar el servicio PlayStation Plus Premium, que tiene un costo de $19.99 USD al mes.

Gracias a la transmisión en la nube, es innecesario tener un PlayStation 5 para jugar GTA 6. Eso sí, es obligatorio poseer un PS Portal para aprovechar esta función, pues es imposible hacer streaming a un PC o a otros dispositivos como el Steam Deck. Aun así, es una alternativa viable para quienes no poseen la costosa consola de Sony o para los fans que desean ahorrar espacio de almacenamiento.

Lamentablemente, las características de cloud gaming brillan por su ausencia en México y el resto de Latinoamérica. Esto significa que solamente los usuarios de Estados Unidos, Reino Unidos y más regiones compatibles pueden transmitir el juego de Rockstar Games con su membresía de PS Plus Premium.

Grand Theft Auto 6 ya es compatible con la tecnología de transmisión mediante la nube en PS5 y PS Portal

En nuestro país, es posible usar la función Remote Play para jugar GTA 6 en un PS Portal, pero es necesario conectar el dispositivo portátil a la consola PlayStation 5 mediante Wi-Fi.

GTA 6 impulsa las ventas de las consolas

La transmisión en la nube es una buena opción para los jugadores que se muestran reacios a dar el salto a la nueva generación. Pero debido a que es una tecnología inaccesible para muchos, un gran porcentaje de los fans se verán en la obligación de adquirir una consola para reunirse con Jason y Lucía.

Y sí, Grand Theft Auto 6 impulsó la popularidad de las plataformas de Microsoft y Sony. Tras la presentación del juego a mediados de este año, se agotaron todas las unidades de PS5 Pro en Reino Unido y otras regiones, lo que a su vez provocó aumentos de precio en otros minoristas debido a la falta de inventario y la alta demanda.

Además, Sony implementó medidas especiales para limitar la compra de PlayStation 5 en Japón. Un reporte de Mat Piscatella reveló que GTA 6 fue tan popular que ayudó a Microsoft y Sony a duplicar las ventas de sus consolas en comparación con el año pasado.

Eso sí, el sandbox resulta particularmente popular en PlayStation. La compañía japonesa confirma que el juego de mundo abierto batió el récord por el mayor número de jugadores simultáneos para cualquier juego de la plataforma, por encima de experiencias free-to-play, juegos multijugador y títulos single-player.

El éxito de GTA 6 impulsó las ventas de las consolas de Microsoft y Sony

Pero cuéntanos, ¿crees que la tecnología de la nube es el futuro de los videojuegos? ¿Ya jugaste el título de Rockstar Games? Déjanos leerte en los comentarios.

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