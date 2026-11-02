Los videojuegos son más caros que nunca, y todo parece indicar que sólo es cuestión de tiempo para que se vuelvan incluso más costosos. Por suerte, las tiendas digitales a menudo ofrecen rebajas que nos permiten conseguir grandes juegos a precios muy económicos. En esa línea, una aclamada colección de juegos de terror está casi gratis en Steam.

El paquete incluye 4 experiencias narrativas, así como un spin-off y todo el contenido descargable. En conjunto, ese bundle ofrece algunos de los videojuegos narrativos más aclamados de los últimos 20 años, por lo que estamos ante una oferta única que será del agrado de los fans de las aventuras con un gran énfasis en la historia y la toma de decisiones.

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The Walking Dead: The Telltale Definitive Series cuesta $5 USD y está casi regalado en Steam

Sin duda, Steam es una de las plataformas de gaming más populares en todo el mundo; no es para menos, pues a menudo celebra ventas especiales que reducen de forma sustancial el precio de muchos lanzamientos, tanto juegos AAA de franquicias famosas como títulos independientes de estudios emergentes.

Así pues, es muy común encontrar ofertas que hacen que juegos aclamados por la crítica estén casi regalados. Ese es precisamente el caso de The Walking Dead: The Telltale Definitive Series, un paquete especial que, como dice su nombre indica, da acceso a toda la serie de videojuegos narrativos inspirados en el cómic de Robert Kirkman.

Esta colección de videojuegos de terror tiene un irresistible 90% de descuento, así que actualmente se puede adquirir por la baja cantidad de $4.99 USD en Steam, es decir, $51.49 MXN en México. Pero lo mejor será actuar rápido, pues esta oferta de tiempo limitado tiene fecha de caducidad y está próxima a terminar.

En específico, la promoción de la plataforma de Valve dejará de estar disponible el próximo 5 de noviembre de 2026. Después de esa fecha, el paquete The Walking Dead: The Telltale Definitive Series, que da acceso a más de 4 experiencias narrativas, regresará a su precio habitual de $49.99 USD o $514.99 MXN.

Por supuesto, es posible comprar alguno de estos juegos de forma individual por si sólo estamos interesados en disfrutar alguna parte de la historia. Por ejemplo, la Temporada 1, que se enfoca en el criminal convicto Lee Everett, está disponible por sólo $3.99 USD. Pero claro, la mejor opción es adquirir todos los títulos en conjunto para ahorrar mucho dinero.

The Walking Dead The Telltale Definitive Series está casi regalado en PC gracias a su 90% de descuento

Esto es lo que incluye The Walking Dead: The Telltale Definitive Series en PC

En definitiva, los jugadores de PC deben tener en su radar esta colección. Y es que The Walking Dead: The Telltale Definitive Series incluye todas las temporadas y demás contenido adicional de la franquicia desarrollada originalmente por Telltale Games. Hablamos de algunos de los títulos narrativos más celebrados de la década pasada.

Por si fuera poco, el paquete también presenta mejoras gráficas en todas sus partes, como iluminación dinámica, texturas de mejor calidad, expresiones más realistas, etcétera. También ofrece escenas detrás de cámara que nos permiten ver cómo se grabaron las líneas de diálogo y cómo se crearon estos videojuegos desde 0.

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series incluye las 4 temporadas de la serie original, así como el DLC 400 Days y el spin-off The Walking Dead: Michonne. En total, los jugadores de Steam que aprovechen la oferta de 90% de descuento recibirán más de 50 horas de juego y 23 episodios únicos por menos de $5 USD.

Esta colección de videojuegos de terror y zombies desarrollada por Skybound Games posee una puntuación promedio de 82 en Metacritic y más de 40,000 reseñas positivas en la tienda de Valve. Los jugadores elogiaron las mejoras de calidad de vida, como la interfaz renovada y la mayor sincronización del sonido con los labios.

La colección da acceso todos los juegos de The Walking Dead The Telltale Games Series

Pero cuéntanos, ¿planeas comprar The Walking Dead: The Telltale Definitive Series a tu librería digital de PC? Déjanos leerte en los comentarios.

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