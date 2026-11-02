A mediados de 2026, se confirmó la compra de Electronic Arts por parte del consorcio liderado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. Muchos temían que esta adquisición multimillonaria tuviera consecuencias negativas para los estudios y trabajadores del estudio, lo que sí sucedió.

BioWare y su próxima entrega de Mass Effect ya son historia antigua, y se unen a la extensa lista de equipos de EA que dejaron de operar. Un fanático aprovechó las festividades de Halloween para protestar en contra de la compañía, y otra persona fue más allá y vandalizó una de las oficinas europeas de Electronic Arts.

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Fan construye monumento afuera de las oficinas de EA tras cierre de BioWare

El pasado 21 de octubre de 2026, EA compartió una noticia que tomó por sorpresa al mundo: BioWare cerrará sus puertas permanentemente, lo que marca el final para un estudio con más de 30 años de historia.

Pero lamentablemente, la desaparición de la compañía detrás de Dragon Age y Mass Effect es poco sorprendente al recordar el extenso historial de equipos de desarrollo que dejaron de operar bajo la sombra de Electronic Arts. Un fan aprovechó la oportunidad para protestar de una forma muy inusual y recordar a los caídos.

A través de una publicación en Reddit, el usuario de nombre Xveers compartió su más reciente creación: un monumento en forma de cementerio que colocó afuera de las oficinas de Electronic Arts. Lo importante es que cada lápida tiene el nombre de uno de los estudios que cerraron bajo la administración de la compañía de Andrew Wilson.

Por supuesto, la más reciente incorporación a la lista es BioWare, equipo responsable de juegos muy queridos por la comunidad como Star Wars: The Old Republic, la trilogía de Mass Effect, las entregas originales de Baldur’s Gate y la serie Dragon Age. La tumba tiene el texto “tenía que ser yo. Alguien más podría haberse equivocado”, que es una frase icónica del personaje Mordin Solus de Mass Effect 3.

“Con la desaparición de Bioware, se me rompió algo por dentro. EA tiene oficinas por aquí desde hace años... décadas. Pero este año, por el momento en que coincidió todo, decidí que tal vez, tal vez había que hacer algo más. Así que un día de cortar, pintar, imprimir y pegar cintas terminó con este dibujito armándose afuera de sus oficinas”, dijo Xveers.

Otra lápida del monumento representa a Bullfrog, equipo desarrollador detrás de Dungeon Keeper y Theme Park, que cerró sus puertas tras fusionarse con Electronic Arts. También es posible encontrar una tumba de Pandemic, los creadores originales de Destroy All Humans! y la serie Star Wars: Battlefront.

El monumento en forma de cementerio que se colocó en el exterior de las oficinas de Electronic Arts también rinde homenaje a Visceral Games, responsable de la serie Dead Space y el infravalorado Battlefield: Hardline.

Fan crea monumento en forma de cementerio para rendir homenaje a BioWare y demás estudios cerrados por EA

Estos son los estudios de Electronic Arts que dejaron de operar y que aparecieron en el homenaje:

BioWare (1995-2026)

Bullfrog (1987-2001)

Pandemic (1988-2009)

Origin (1983-2004)

Visceral (1998-2017)

Maxis (1987- reestructurado)

Westwood (1985-2003)

Fan de Mass Effect vandaliza las oficinas de EA en España

Curiosamente, el cementerio no fue el único monumento que se levantó en los últimos días en señal de protesta por las recientes decisiones de EA. La semana pasada, se dio a conocer que una o varias personas visitaron las oficinas de España para enviar un mensaje a favor de la serie Mass Effect.

La publicación que se compartió en el subreddit muestra un aparente acto de vandalismo en las oficinas de Electronic Arts en Madrid. Las fotografías permiten observar que alguien escribió con pintura la frase “Salven a Mass Effect”. El mensaje aparece tanto en la pasarela que conduce a la sede principal de la compañía como en la fachada del edificio.

Por ahora, se desconoce quién es el responsable de esta protesta. Eso sí, miembros de la campaña #SaveMassEffect, que pretende reunir firmas para evitar que la franquicia de ciencia ficción desaparezca, se deslindaron de esas protestas y negaron que tuvieran relación con ellas.

El acto de vandalismo dividió las opiniones de los fans, pues algunas personas creen que ese tipo de acciones sólo afectan a los trabajadores de menor rango que deben limpiar la pintura.

Vandalizaron las oficinas de Electronic Arts en señal de protesta por la cancelación de Mass Effect

Pero cuéntanos, ¿crees que estas iniciativas salvarán a Mass Effect y al estudio desarrollador? Déjanos leerte en los comentarios.

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Fuente 1 y 2