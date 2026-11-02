Gears of War: E-Day es el lanzamiento más importante del año para XBOX y el primero de la joven administración de Asha Sharma. Sin embargo, las ventas parecen ser bajas y la especulación en torno a su posible éxito o fracaso se encendió cuando reportes señalaron que el proyecto costó $500 millones de dólares.

Es cierto que la producción de juegos AAA aumentó sus costos de forma dramática en años recientes, por lo que un presupuesto tan abultado no se descartó. Sin embargo, esto no sería así, pues nueva información muestra un panorama con más detalles.

The Coalition no habría destinado todo ese dinero solo al desarrollo de la nueva entrega de la franquicia.

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¿Gears of War: E-Day costó $500 millones de dólares? No, según nuevos reportes

En medio de la polémica sobre el costo de desarrollo de Gears of War: E-Day surgió nueva información que aclara el panorama y sería menos drástico para The Coalition a reserva de los ingresos y ganancias que genere el juego por concepto de ventas y su desempeño en XBOX Game Pass.

De acuerdo con reporte de Jez Corden de Windows Central y Jason Schreier de Bloomberg, sí existe información sobre un costo de $500 millones de dólares atribuido a The Coalition y relacionado con Gears of War: E-Day.

Sin embargo, no todo ese dinero se usó para el desarrollo de la entrega más reciente de la franquicia y se habría repartido en el costo de otros proyectos en los que el estudio trabajó en años recientes.

Al respecto, se menciona que The Coalition trabajó año y medio en un proyecto para XBOX que al final se canceló. También se menciona que el estudio trabajó en áreas específicas en juegos como Avowed, Hellblade 2, Clockwork Revolution, State of Decay 3, Grounded y Grounded 2, así como el próximo reboot de StarCraft.

Esto tendría que ver con la relación que tiene The Coalition, como parte de Microsoft, con Epic Games y la tecnología de Unreal Engine. Al final, todos estos proyectos representan un costo de operación para el estudio y estarían dentro de la escandalosa cifra de más de $500 millones de dólares que hoy se atribuye, únicamente, a Gears of War: E-Day.

Entonces, ¿la nueva entrega de Gears of War es un fracaso y pone en riesgo a su estudio?

La pregunta del millón que se hacen los fans es si Gears of War: E-Day es un éxito o un fracaso. Dado que XBOX no comparte cifras de ventas de videojuegos desde hace años, la información llega desde otros frentes.

Reportes de Alinea Analytics y The Verge, la nueva entrega de la saga ha vendido poco más de 400 mil copias en XBOX y Steam tras su lanzamiento a inicios de este mes.

Desde esa perspectiva, las ventas serían malas para un proyecto AAA tan ambicioso. Sin embargo, se trata de un proyecto que se gesta dentro del ecosistema de gaming de XBOX y en ese caso Game Pass entra en la ecuación.

Al respecto, se estima que Gears of War: E-Day movió 1.7 millones de jugadores desde XBOX Game Pass y ese sería un mayor interés para Microsoft que las ventas de copias. Jason Schreier señala que la compañía tiene métricas específicas para otorgar valor monetario a los juegos que forman parte de su servicio según el desempeño que tengan a partir de los registros de número de jugadores y horas de juego.

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