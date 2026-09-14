Marathon debutó a principios de 2026, y tristemente aún enfrenta dificultades para forjar y mantener una comunidad a gran escala. A pesar de que el número de jugadores activos es cada vez más pequeño, los desarrolladores mantienen el dedo en el renglón y anunciaron cambios importantes. Eso sí, algunos fans se muestran pesimistas sobre el nuevo rumbo.

El FPS de ciencia ficción generó mucho entusiasmo en su revelación hace un par de años, pero el entusiasmo se evaporó al instante tan pronto se dio a conocer que era un shooter de extracción con elementos de juego como servicio. Tampoco ayudó el hecho de que el proyecto se vio envuelto en escándalos de plagio en la previa a su debut.

Ahora, aproximadamente 6 meses después de su lanzamiento, Bungie reconoció que es necesario dar un giro de 180° para cumplir con altas expectativas de los jugadores activos; sin embargo, los jugadores miran los cambios que vendrán próximamente como el inicio del fin.

Video relacionado: El futuro oscuro de Marathon: el costoso shooter de extracción de Sony que no despega

Marathon evolucionará con cambios en el calendario de actualizaciones

Marathon carga con mucho peso, pues debe demostrar que el fracaso histórico de Concord fue sólo un desliz y no la tendencia que seguirán todos los juegos como servicio de PlayStation. Lamentablemente, lo nuevo de Bungie tiene problemas para alcanzar un público amplio y mantener el interés de los jugadores actuales.

En un intento de inclinar la balanza a su favor y mejorar el contenido, el estudio informó que cambiará la forma en que abordarán las siguientes actualizaciones de contenido. Mediante un comunicado oficial, la compañía propiedad de Sony Interactive Entertainment confirmó que se alejarán del sistema de temporadas.

En lugar de vincular las actualizaciones importantes con plazos estacionales fijos, Bungie dará al equipo más flexibilidad para desarrollar, probar y mejorar las funciones antes de su lanzamiento. Como parte de esta nueva estrategia, los desarrolladores retrasarán la siguiente tanda de contenido adicional.

La Temporada 3 de Marathon iba a debutar la siguiente semana, el 22 de septiembre de 2026; sin embargo, la compañía movió el estreno hasta el próximo 8 de diciembre, y el parche ahora formará parte de la actualización Symbiosis.

Esa tanda de contenido presentará una nueva apariencia de Runner, un modo PvE permanente, un espacio social en el que los jugadores del shooter de extracción podrán interactuar y probar el armamento, un modo de combate a muerte por equipos “experimental” y mejoras de calidad de vida.

“Desde el lanzamiento, nos comentaron que Marathon necesita más profundidad, más variedad, una progresión más sólida y mejores motivos para jugar a largo plazo. Estamos de acuerdo. Para atender sus sugerencias, debemos cambiar tanto lo que creamos como la forma en que lo ofrecemos”, comentó el equipo detrás del FPS.

La Temporada 3 de Marathon se retrasa hasta diciembre, y habrá cambios en el calendario de actualizaciones

Fans temen por el futuro de Marathon

Por supuesto, que los jugadores tengan que esperar hasta diciembre para disfrutar la siguiente gran tanda de contenido pinta un panorama complicado para Marathon, que en meses recientes ha tenido problemas para retener el interés de su comunidad en PC y, posiblemente, PlayStation 5. Eso sí, la comunidad puede esperar algunas novedades en las próximas semanas.

En el comunicado oficial, Bungie confirmó que el 6 de octubre lanzará una actualización más pequeña que reiniciará la progresión y la economía del juego, además de que ofrecerá un nuevo Pase de Recompensas y numerosas mejoras de calidad de vida. De igual forma, el modo PvE Vault Breaker volverá por tiempo limitado.

“La actualización de octubre renovará el juego y brindará a los jugadores un punto de partida más favorable, y Symbiosis será un hito importante para Marathon, ya que introducirá el modo PvE permanente y nuevas formas de interactuar con el juego. Pero esto es solo el comienzo de lo que preparamos”, promete el desarrollador.

Marathon fue del agrado de la crítica especializada, pero recibió críticas mixtas por parte de los jugadores. Los fanáticos que resonaron con su concepto de extracción tampoco se quedaron demasiado tiempo, lo que se refleja en una base cada vez más pequeña en Steam. En este momento, sólo hay 2000 personas conectadas en PC.

Después del lanzamiento, PlayStation confirmó que el FPS no cumplió con las expectativas y reveló que el tropiezo de dicho proyecto y la caída de Destiny causaron pérdidas millonarias. A pesar del panorama complicado, la compañía expresó su compromiso con el título de Bungie.

Dicho esto, el estudio sufrió una importante reestructuración que derivó en despidos masivos. También se dice que Destiny 3 no está en desarrollo y que ningún otro proyecto de la compañía recibió luz verde. Por si fuera poco, el director del juego multijugador abandonó la empresa durante el verano.

El número de jugadores concurrentes de Marathon en Steam es muy preocupante

Pero cuéntanos, ¿crees que Marathon se convertirá en otro Concord? ¿Esperas que el FPS remonte? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Marathon.

Video relacionado: Marathon es el nuevo Concord: ¿Sony está destruyendo a Bungie?

Fuente