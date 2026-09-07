Con casi 30 años de historia, pocos animes son tan legendarios como One Piece. Los fanáticos pueden ver los episodios de estreno y los capítulos antiguos a través de plataformas de streaming, como Crunchyroll; sin embargo, es innegable que algunas personas no pueden contratar un servicio de suscripción. Hay una muy buena noticia para todos ellos.

En efecto, una popular cadena de televisión mexicana acaba de confirmar que la exitosa serie de Toei Animation se transmitirá en un nuevo horario en TV abierta. Esto significa que será posible sintonizar los episodios de forma gratuita, sin servicios ni plataformas de por medio.

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One Piece llegará a la TV gratuita en México por Azteca 7 en este horario

A través de un comunicado oficial, TV Azteca, el conglomerado fundado por Ricardo Salinas Pliego, informó que el anime tendrá un nuevo horario en Azteca 7. Tras los cambios, los fanáticos podrán disfrutar las aventuras de Monkey D. Luffy, Nami, Zoro y el resto de la tripulación poco antes de la transmisión habitual de Dragon Ball Super.

Vale la pena destacar que la llegada de One Piece a Azteca 7 está lejos de ser una completa novedad, pues la serie de Toei Animation se ha transmitido de forma regular en ese canal de la TV mexicana desde 2024. Así pues, el anuncio hace referencia a un cambio de horario.

La cadena de televisión informó sobre el ajuste en el calendario a principios de este mes, y ahora volvió a confirmar la información con nuevos detalles. Según el anuncio oficial, One Piece se trasmitirá de forma gratuita en el canal de lunes a jueves de 4:00 PM a 5:00 PM, hora de la Ciudad de México.

El nuevo horario entró en vigor el lunes 7 de septiembre de 2026, lo que significa que los fanáticos podrán ver la serie animada esta misma tarde. Este bloque en la programación de Azteca 7 tendrá una duración de una hora, y la compañía recomienda sintonizar el canal a tiempo.

Por ahora, TV Azteca no especificó qué arco se transmitirá gratis a través de televisión abierta en México. Sabaody estaba cerca de su conclusión, según informan usuarios en redes sociales. Así pues, la comunidad espera que la historia continúe con la saga de Impel Down. Eso sí, hay quienes temen que una vez más regresemos a Water 7.

Tampoco se mencionó directamente en el comunicado, pero se espera que todos los episodios de One Piece que se emitan a través de la señal de Azteca 7 tengan doblaje latino. Recordamos que a las 5:00 PM seguirá Dragon Ball Super, que actualmente se transmite con voces al español latinoamericano.

El anime de One Piece se transmitirá por el canal Azteca 7 de lunes a jueves a las 4:00 PM en México

La película de One Piece llegará a México

En definitiva, ahora es un gran momento para ser fanático de One Piece. El manga está en el punto más emocionante del Arco de Elbaph, y el anime se acerca a la recta final de su actual temporada. De hecho, el mangaka Eiichiro Oda ya reveló cuánto falta para ver la conclusión definitiva de la historia.

Además, Toei Animation confirmó que ya trabaja en 2 nuevas películas de la franquicia. God Valley se estrenará en los cines nipones en el verano de 2027, aunque tristemente aún no hay información sobre un estreno en Latinoamérica. Mientras esperamos, la compañía prepara otra sorpresa para los fanáticos de nuestra región.

Hace un par de días, Cinépolis y Cinemex confirmaron que volverán a estrenar One Piece: La Película, el primer filme de la franquicia que debutó originalmente hace 26 años. La historia de esta cinta se enfoca en Woonan, un pirata que, según las leyendas, acumuló un tercio de todo el oro del mundo.

Esta cinta clásica se relanzará en los cines de México el próximo 17 de septiembre de 2026. La preventa ya está disponible, así que los fanáticos pueden comprar los boletos para garantizar su lugar.

One Piece: La Película se estrenará en México el 17 de septiembre de 2026

Pero cuéntanos, ¿planeas sintonizar la señal de Azteca 7 para ver el anime en TV abierta? Déjanos leerte en los comentarios.

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