La reciente noticia de las restricciones de tiempo mensual para el servicio de juego en la nube de XBOX Cloud no cayó bien en la comunidad. Por años, esta oferta de gaming no tuvo restricciones y no se habló de un costo adicional para adquirir más tiempo.

En noviembre próximo, entrarán límites de horas al mes de acuerdo con el nivel de suscripción de XBOX Game Pass que tenga el jugador.

Sin embargo, no todos pasarán por ese trago amargo, pues Microsoft informó recientemente a algunos jugadores que no aplicará en sus casos siempre y cuando cumplan con una condición en el servicio de suscripción.

NO TE LO PIERDAS: XBOX Game Pass recibirá una aclamada entrega de Call of Duty: Black Ops y más juegazos en septiembre, pero perderá Cyberpunk 2077 y otros populares títulos de su catálogo

Algunos jugadores de XBOX no tendrán restricciones para jugar en la nube, pero tendrán que cumplir con una condición

La semana pasada, Microsoft informó que a partir de noviembre de este año aplicará cambios en su servicio de gaming en la nube. Dejará de ser ilimitado y los suscriptores de Game Pass tendrán cierto número de horas para consumirlas mensualmente sin costo adicional:

Game Pass Ultimate: 15 horas

Game Pass Premium: 10 horas

Game Pass esencial: 5 horas

En caso de que se terminen las horas, los jugadores podrán comprar más tiempo para jugar en la nube a través de la XBOX Store.

Aunque se pensó que este cambio aplicaría a todos los jugadores, la realidad es que no será así. Microsoft inició con el envío de correos electrónicos para algunos jugadores en ciertos mercados en que les informa que las restricciones en XBOX Cloud no aplicarán en sus casos.

Se trata de suscriptores actuales de XBOX Game Pass. Para ellos, el cambio de XBOX Cloud no aplicará y gozarán del servicio de forma ilimitada siempre y cuando mantengan activa la opción de cargo automático cada mes en el apartado de pago del servicio.

En caso de que haya cambios en la cuenta de usuario, cancelen Game Pass o cambien de plan, el beneficio se perderá.

For select regions: Xbox Cloud Gaming changes will only affect new purchases and will not affect current subscriptions as long as they are on an auto-recurring planhttps://t.co/EIH3BpjWDE https://t.co/e0o1Fon9ZZ pic.twitter.com/jV64HqUbn6 — Wario64 (@Wario64) September 4, 2026

¿Qué mercados o países tendrán este beneficio? ¿Los jugadores mexicanos se librarán de las restricciones?

Hasta el momento, los reportes que confirman la llegada de correos con esta excepción respecto a los cambios de XBOX Cloud señalan que no estará disponible en todos los países.

Se cuenta con testimonios de jugadores de Australia, Brasil, Polonia y Alemania. Sin embargo, no hay nada respecto a mercados como Estados Unidos, México o Reino Unido.

Esto no significa propiamente que queden fuera del beneficio pues existe la posibilidad de que los correos lleguen en fecha posterior para informar a qué usuarios aplicarán los cambios.

Por ahora, Microsoft informó que esta medida solo tendrá impacto en 4% de los suscriptores de XBOX Game Pass, por lo que no sería, en teoría, algo que afecte al negocio de videojuegos. La compañía mencionó que la decisión tiene que ver con el costo de operación del juego en la nube.

ENTÉRATE: XBOX regalará dinero a los jugadores que compren Call of Duty: Modern Warfare 4, y los fans podrán gastarlo para comprar cualquier otro juego

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente 1, 2, 3