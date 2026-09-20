Hideo Kojima es uno de los creativos más reconocibles e innovadores de la industria, así que todos sus proyectos atraen la mirada de miles de jugadores. Por eso mismo, la polémica en torno a PHYSINT, su nuevo título de espionaje, dio mucho de qué hablar. El proyecto sorpresivamente sigue en desarrollo, pero ¿será multiplataforma?

El videojuego era financiado por PlayStation, pero eso cambió cuando la compañía japonesa intentó cancelarlo. Por suerte, Microsoft dio un paso al frente y rescató el título del limbo. Naturalmente, muchos fanáticos ahora se preguntan si será exclusivo de XBOX o si también se lanzará para las plataformas de Sony.

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Hideo Kojima habla sobre la posible exclusividad de PHYSINT

En septiembre, PlayStation confirmó que dejaría de financiar el próximo gran proyecto de Kojima Productions. Las razones concretas permanecen como un misterio, pero se cree que la compañía le dio la espalda a Hideo por plazos de entrega incumplidos y al rendimiento comercial deficiente de ambos juegos de la franquicia Death Stranding.

El estudio ya abordó tales rumores, y sugirió que podrían no ser del todo verdad. Lo cierto es que aún hay muchas preguntas, pues Hideo Kojima reveló durante una entrevista con IGN que Sony jamás le dio una razón por la que canceló el proyecto y afirmó que la compañía no se ha puesto en contacto con él desde entonces.

En la misma charla, el creativo japonés comentó que rápidamente buscó nuevos socios que ayudaran a financiar la producción de PHYSINT. Es aquí cuando entra XBOX, que rescató el proyecto de la cancelación definitiva.

Hideo Kojima se sincera y afirma que consideraba a Phil Spencer, el antiguo jefe de la división de videojuegos de Microsoft, como un amigo, por lo que se entristeció cuando supo de su jubilación. También revela que se reunió con Asha Sharma en abril, y que en ese momento se dio cuenta de que sería “una directora ejecutiva prometedora”.

Durante la entrevista, le preguntaron al jefe de Kojima Productions si el juego de espionaje sería multiplataforma o si debutaría en exclusiva para los ecosistemas de XBOX. Es una duda razonable, pues múltiples juegos first-party de la compañía estadounidense debutaron en PlayStation, Nintendo Switch y PC en años recientes.

Sin embargo, esa estrategia cambió con la llegada de Asha Sharma, y parece que Microsoft poco a poco regresará a las exclusividades. El creativo japonés dice que aún desconoce si PHYSINT también debutará para PlayStation y otras plataformas.

“No sé la respuesta a eso; esa sería una pregunta para XBOX. Pero no lo sé con certeza. En actualizaciones anteriores de XBOX, pensé que tenían esta postura de querer llegar a la mayor cantidad de jugadores posible, sin importar la plataforma. Creo que todo eso se anunciará más adelante. Todavía no estoy seguro y no puedo decirlo con seguridad”, comentó Hideo Kojima.

Hideo Kojima aún no sabe si PHYSINT será exclusivo de XBOX o si tendrá un lanzamiento multiplataforma

Hideo Kojima ya piensa en animes, películas y series de PHYSINT

Después de que PlayStation retiró la financiación para el desarrollo de PHYSINT, Hideo Kojima se vio en la necesidad de buscar alternativas para salvar el proyecto y garantizar la salud de su estudio. Antes de acercarse a XBOX, propuso el proyecto a múltiples estudios de terceros y demás socios.

El líder de Kojima Productions afirma que simplemente presentar el juego era una manera “muy anticuada” de hacer las cosas, por lo que pensó que la mejor estrategia era mostrar su nuevo título como una nueva franquicia que podría expandirse con proyectos aledaños, como adaptaciones a otros medios.

Así pues, Hideo Kojima cree que PHYSINT podría tener películas, series de televisión, animes, cómics y música. Incluso reveló que pensaba en mostrar el juego a estudios de cine, plataformas de streaming y otras entidades de la industria del entretenimiento. “Creamos una nueva propiedad intelectual que incluya todo eso”, comentó el desarrollador.

De acuerdo con el desarrollador, todas las personas reaccionaron positivamente a la presentación del juego de espionaje; sin embargo, en aquel entonces se dio cuenta de que también necesitaría apoyo técnico, ayuda de marketing, testing y más. Al final, Microsoft quedó maravillado del proyecto y tomó las riendas.

Pensar en una adaptación de PHYSINT está lejos de ser una idea descabellada, pues el juego tendrá un elenco lleno de estrellas. Hasta el momento, ya se confirmó la participación de Bill Skarsgård, Charlee Fraser, Don Lee y Minami Hamabe.

Bill Skarsgård, Charlee Fraser, Don Lee y Minami Hamabe conforman el reparto de PHYSINT

Pero cuéntanos, ¿crees que el juego será exclusivo de XBOX? ¿Te gustaría que haya adaptaciones del nuevo proyecto de Hideo Kojima? Déjanos leerte en los comentarios.

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