El anime es más popular que nunca, y ese tipo de contenidos atraen la atención de un público cada vez más amplio. Es normal que las principales cadenas de televisión quieran nutrir su programación con producciones de esa naturaleza; sin embargo, los más recientes estrenos de Dragon Ball Daima y otras series dejaron mucho que desear.

Según los informes, la última producción animada en la que participó Akira Toriyama, así como la más reciente película de One Piece y un largometraje de Demon Slayer, se tropezaron en su debut en la TV española. Según los reportes, estos proyectos mantuvieron niveles de audiencia muy mediocres.

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Dragon Ball Daima fracasa en la TV abierta de España

Una de las series que más dio de qué hablar en los últimos años es Dragon Ball Daima, cuyo debut original tuvo lugar en 2024. Akira Toriyama colaboró en este anime, pues diseñó los personajes principales y creó la historia general. Si bien dividió las opiniones de los fanáticos por algunas contradicciones narrativas, en general fue del agrado de la audiencia.

Este show de Toei Animation se estrenó a través de la TV japonesa, y posteriormente dio el salto a Crunchyroll, Netflix y HBO Max en el resto del mundo. Los datos iniciales revelaron que tuvo un excelente desempeño en plataformas de streaming, lo que deja en evidencia que la franquicia aún tiene una gran popularidad.

Dragon Ball Daima se estrenó en televisión abierta con doblaje latino en México y otros países de Latinoamérica en 2025, pero nuestros amigos de España aún no habían visto la serie en TV con voces en castellano. Eso cambió a mediados de septiembre de este año, pero parece que el estreno atrajo la atención de pocas personas.

Hace un par de semanas, la cadena de televisión española Clan RTVE informó que transmitiría la serie de Toei Animation a partir del 12 de septiembre de 2026, con un esquema semanal. El día finalmente llegó, y los fanáticos del país europeo pudieron sintonizar los primeros 2 episodios el sábado a las 7:25 PM, hora local.

A pesar de que era la primera vez que se emitía Dragon Ball Daima con doblaje castellano en TV abierta, el estreno fue un fracaso rotundo. Tal como recogen desde la cuenta de redes sociales Estantería Otaku, el anime apenas reunió 8000 espectadores durante su debut, con una cuota de audiencia de apenas 0.1%.

Esos datos están por debajo de los niveles de rating diarios y mensuales que normalmente registra la cadena española Clan RTVE, lo que plantea un panorama desalentador para el futuro de la serie. El canal aún no anuncia cambios en su programación, por lo que se espera que este sábado 19 de septiembre se estrenen los siguientes 2 capítulos.

Dragon Ball Daima se estrenó en en España en el canal Clan RTVE, pero fue un fracaso

Películas de One Piece y Demon Slayer tienen malos niveles de audiencia en TV española

Dragon Ball Daima pasó prácticamente desapercibido en su estreno en Clan RTVE, un canal dirigido al público joven. Se podría argumentar que la aventura de Goku y compañía no es del interés de los espectadores españoles, pero los informes revelan que otros animes de renombre también tuvieron problemas para resonar con la audiencia.

De acuerdo con el reporte, las películas de One Piece y Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba también registraron niveles de ratings mediocres tras su estreno en la televisión de España.

One Piece Film: Red, que se estrenó originalmente en 2022, alcanzó alrededor de 25,000 espectadores, con una cuota de la audiencia total de sólo 0.3% en su debut en televisión a las 10:45 PM. La situación es incluso peor para Demon Slayer: Mugen Train, que apenas acaparó 0.2% en su transmisión a las 12:45 AM.

Estantería Otaku obtuvo estos datos de la plataforma ObjetivoTV, que se encarga de recopilar los niveles de audiencia de las principales cadenas televisivas de España. Dicho esto, Clan RTVE aún no revela cifras oficiales.

Es posible que el horario jugara en contra de estas producciones de anime. Además, hay que recordar que Dragon Ball Daima y las películas de One Piece y Demon Slayer ya están disponibles sin costo adicional a través de servicios de suscripción.

En cuanto a México, One Piece cambió su horario hace un par de semanas y ahora se transmite de forma gratuita a través del canal Azteca 7. Por otra parte, se desconoce si Dragon Ball Super: Beerus, el más reciente anime de la franquicia de Toei Animation, se transmitirá en Occidente inmediatamente después de su estreno en Japón.

Las películas animadas de One Piece y Demon Slayer también fracasaron en la televisión española

Pero cuéntanos, ¿viste alguna de esas series en TV abierta? ¿Crees que el anime es poco popular en la televisión de España y otros países? Déjanos leerte en los comentarios.

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