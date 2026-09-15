Nadie esperaba que 2026 fuera uno de los años más importantes en la historia reciente de XBOX. De forma sorpresiva, Phil Spencer dio un paso al costado y Asha Sharma asumió el liderazgo de la división de videojuegos. La nueva directora ya realizó muchos cambios en su breve gestión, y parece que adoptó un enfoque inusual para familiarizarse con los problemas que día a día aquejan a cientos de jugadores.

De acuerdo con un nuevo reporte, la máxima responsable de la división de videojuegos de Microsoft invierte una cantidad considerable de horas cada mes a apoyar al equipo que trabaja en el servicio de atención al cliente. ¿Su objetivo? Comprender mejores a los usuarios.

Video relacionado: 100 días para salvar a XBOX

Asha Sharma ayuda con el servicio de atención al cliente para comprender a los jugadores

Hace un par de días, The Wall Street Journal publicó un extenso artículo en el que hace un recorrido por la trayectoria de la nueva directora de XBOX que reemplazó oficialmente a Phil Spencer a principios de 2026.

El texto profundiza en el historial profesional de Asha Sharma, y la describe como “la mujer que soluciona el desastre de Microsoft con brutal honestidad”. El reportaje afirma que la actual responsable de XBOX es una persona muy trabajadora e intensa que tuvo un gran desempeño en Porch y Facebook.

El artículo de The Wall Street Journal incluso incluye los comentarios de Todd Howard de Bethesda, quien describe a la nueva directora como alguien que es “singularmente eficaz para ir al grano y comunicarse con claridad”. Estas declaraciones están en sintonía con información que salió a la luz previamente, así que dista de ser una gran revelación.

No obstante, al final del reportaje se incluye un dato que tomó por sorpresa a la comunidad. De acuerdo con el medio, Asha Sharma dedica “unas horas al mes” a responder personalmente a las solicitudes de los jugadores que contactan con el servicio de atención a cliente para intentar solucionar algún inconveniente.

Según el texto, la directora de XBOX participa constantemente en esas actividades por una simple razón: intentar comprender mejor los obstáculos a los que se enfrentan los usuarios de XBOX. Durante esas sesiones, Sharma supuestamente aprendió “lo complejo que puede ser solucionar el problema de un solo jugador”.

Asha Sharma pasa horas al mes atendiendo personalmente las solicitudes de los jugadoes en el servicio de soporte técnico de XBOX

Asha Sharma intenta salvar a XBOX

Naturalmente, hay quienes cuestionan la legitimidad de esta cita, pues muchos creen que se trata de una simple “estrategia de relaciones públicas”, sin embargo, es innegable que Asha Sharma ha visto de cerca las opiniones de los jugadores de XBOX, lo que se reflejó al instante en sus primeras decisiones como directora.

Después de que Asha Sharma asumió el liderazgo, realizó cambios importantes en XBOX Game Pass para reducir su precio y brindar más opciones a los jugadores. Adicionalmente, externó su compromiso con las exclusividades y lanzó el programa Player Voice, que permite a los jugadores compartir de una forma sencilla su retroalimentación.

Si bien muchos de estos ajustes fueron del agrado de la comunidad, la directora de XBOX también tomó decisiones controversiales y muy criticadas como parte del “reinicio” de la marca. Para empezar, en julio se efectuaron despidos masivos que afectaron a miles de empleados a lo largo de toda la organización.

Adicionalmente, XBOX Game Studios rompió relaciones con Double Fine Productions y Compulsion Games, que se volvieron independientes; y Ninja Theory y Undead Labs, que llegaron a un acuerdo con nuevos propietarios.

En un intento de mejorar la rentabilidad, la compañía también aplicó ajustes que generaron una reacción negativa. Hace poco, se informó que el servicio de streaming en la nube de XBOX Game Pass tendrá restricción por tiempo. Además, rumores recientes señalan que en 2027 llegarán más cambios al programa de suscripción y que los estrenos de día 1 podrían tener los días contados.

Asha Sharma, la nueva directora de la división de videojuegos de XBOX, ya puso en marcha su plan para salvar a XBOX

Pero cuéntanos, ¿sabías que Asha Sharma responde a las solicitudes de los jugadores? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrará más información sobre XBOX en esta página.

Video relacionado: El futuro oscuro de XBOX Game Studios

Fuente