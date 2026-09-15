Si Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots salió del encierro de PS3, todo es posible y una joya que permanece en la oscuridad en el Nintendo GameCube desde hace muchos años podría brillas nuevamente.

El tiempo y las intenciones coinciden con el buen momento que vive Nightdive Studios, propiedad de Atari, el cual se especializa en relanzamientos, remasterizaciones y remakes con especial cuidado a la obra original.

Recientemente, el director del estudio insinuó que uno de sus siguientes proyectos podría ser el título de culto de Silicon Knights.

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¿Eternal Darkness: Sanity’s Requiem tendrá remasterización y lanzamiento multiplataforma?

Todo fan de los juegos de terror sabe que más allá de las franquicias de renombre existen juegos de culto que por una u otra razón no tuvieron el éxito deseado o se quedaron sin secuela y existen como lanzamientos únicos.

Eternal Darkness: Sanity’s Requiem de 2002 para el Nintendo GameCube es uno de ellos y por más de 2 décadas los fans han pedido a la compañía de Kioto un relanzamiento, una remasterización o un remake, sin éxito.

Eso podría cambiar, al menos es la idea que generó Stephen Kick, jefe de Nightdive Studios, quien respondió en X lo siguiente sobre este tema:

“Eternal Darkness es uno de mis favoritos de todos los tiempos y merece el tratamiento que sé que Nightdive Studios es capaz de dar. Mantengan un ojo en nuestros Deep Dives...”

Eternal Darkness is one of my all-time favorites and it deserves the treatment I know @NightdiveStudio is capable of. Keep your eye on our Deep Dives...https://t.co/vz038V7xLl https://t.co/zWKhXurv9P — Stephen Kick (@pripyatbeast) September 14, 2026

¿Esta remasterización es posible?

Anteriormente, Nightdive Studios ha señalado las dificultades que enfrentó al tratar con Nintendo sobre remasterizaciones o remakes de sus propiedades intelectuales.

La compañía japonesa es celosa de sus juegos y tienen la primera y última palabra sobre ello. En el caso de Eternal Darkness: Sanity’s Requiem, la IP les pertenece, así que un lanzamiento multiplataforma se perfila como algo casi imposible.

Ahora bien, dado el buen momento de Nightdive y su reconocido trato a las obras clásicas, no sería extraño que se lograra un acuerdo para que el estudio se encargue del juego de terror de Silicon Knights. No olvidemos que Switch Online en su versión de Switch 2 cuenta con juegos de GameCube, así que una sorpresa con esta IP no se descarta.

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