Tal como se anticipó hace unas semanas, XBOX prepara una nueva ola de despidos, cierres de estudios y cancelaciones de proyectos. El fracaso de la actual generación de Microsoft se reafirmaría en las próximas horas.

Un reporte de una de las fuentes más confiables de la industria reveló que la marca de Microsoft ya prepara el terreno administrativo, legal y formal para el recorte de personal y el cierre de equipos de desarrollo.

¿Cuándo se hará oficial? Las próximas horas son cruciales y el recorte masivo se aplicaría el 1 de julio.

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XBOX prepara despidos, cierres de estudios y cancelaciones. ¿Cuándo se hará oficial?

Por medio de una publicación en la red social Bluesky, Jason Schreier, periodista de Bloomberg, reveló que XBOX prepara en este momento los despidos masivos, cierres de estudios y cancelaciones de proyectos.

Al respecto, se menciona que Microsoft no hará el anuncio hasta que finalice el año fiscal en curso. Este periodo contable llega a su fin mañana, 30 de junio, para la empresa norteamericana, así que pronto se haría oficial la decisión.

En ese sentido, el periodista informó que XBOX ya canceló contratos, recortó proveedores y que los primeros despidos ya están sucediendo en Assembly, su agencia de relaciones públicas.

¿Qué estudios de XBOX podrían cerrar mañana?

Aunque hay mucha especulación sobre el futuro de algunos equipos de XBOX Game Studios, reportes coinciden en que son cuando menos 4 los que podrían cerrar en las próximas horas.

Según un reporte de GamesBeat, se esperan despidos masivos que afecten a Compulsion Games, Ninja Theory, Double Fine y Undead Labs.

Al respecto, se menciona que los 4 estudios han tratado de promoverse en el mercado para encontrar algún editor que los adquiera y poder seguir con sus operaciones. Sin embargo, fuentes señalan que en caso de que no hay algún interesado, XBOX los cerrará y será el final de su historia.

RUMOR | Undead Labs could be shut down



"We hear that Microsoft is preparing to take action in early July, just after the close of the financial quarter on June 30."



It’s possible some of the studio jobs will be saved if a buyer is found for any one of the four studios: Double… pic.twitter.com/XlHFz1OZVF — Idle Sloth (@IdleSloth84_) June 29, 2026

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