De acuerdo con reportes de fuentes confiables, XBOX sufrirá despidos masivos a principios de julio. Se espera que cientos o miles de trabajadores pierdan sus trabajos y que varios estudios de la compañía cierren sus puertas. Incluso, se dice que diversos equipos de XBOX Game Studios están negociando su independencia o su posible venta antes que el desastre ocurra.

Como es lógico, los reportes han generado pánico dentro de las oficinas de XBOX, pues sus empleados sienten mucha incertidumbre y temen estar entre los afectados. Por ello, decidieron alzar la voz con el respaldo de diversos sindicatos de la industria.

Los trabajadores sindicalizados de XBOX protestaron esta mañana para dejar claro que están en contra de los despidos. También aprovecharon para exigirle a Microsoft y a la directiva de XBOX un mejor trato.

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Trabajadores y sindicatos protestan contra los despidos inminentes en XBOX

De acuerdo con los reportes, Microsoft hará otra ronda de recortes y reestructuraciones en su división de videojuegos. Esto afectará a diversos estudios y áreas de XBOX, en una ronda de despidos que muchos describen como “un baño de sangre”.

Diversos trabajadores de XBOX decidieron romper el silencio y protestar con el respaldo del sindicato Communications Workers of America (CWA). Todos se pronunciaron en contra de los futuros despidos y exigieron cláusulas de protección para no perder sus trabajados de manera repentina.

Los participantes argumentaron que los despidos son innecesarios y le pidieron a XBOX pruebas de que realmente tiene problemas de liquidez que le obligue a deshacerse de sus empleados y estudios. “Simplemente están optando por no protegernos”, afirmó Mahreen Fatima, artista de Activision Blizzard que trabajó en Diablo IV.

Sherveen Uduwana, representante de United Video Game Workers, señaló que los directivos de Microsoft podrían encontrar otras soluciones, y recordó que Satya Nadella recibió un bono de $96.5 millones de dólares en 2025.

Trabajadores de XBOX protestaron tras los reportes de despidos masivos

Por su parte, Frank Arce, representante de CWA, señaló que los trabajadores de XBOX tienen derecho a no ser tratados “como prescindibles”. Andrew Snell, miembro de Activision, afirmó que es momento de que los trabajadores dejen de pagar por “los fracasos de los ejecutivos”. En conjunto, exigieron lo siguiente:

Un mejor avance en las negociaciones entre la directiva de Microsoft y los diversos sindicatos de XBOX, pues algunos contratos aún siguen en proceso.

Una mayor protección contra los despidos para todos los trabajadores, no sólo para los que forman parte de un sindicato.

Un aviso anticipado de despido, con 2 años de derecho a reincorporación

Congelación de contrataciones para que empleados actuales puedan encontrar nuevas oportunidades dentro de XBOX.

Julio llegará con una oleada de despidos masivos en XBOX

En semanas recientes, figuras como Craig Duncan, jefe de XBOX Game Studios, anunció su salida de la compañía junto con Louise O’Connor, quien se desempeñó como jefa de personal de los estudios de Microsoft. Posteriormente, surgieron reportes sobre el posible cierre de Double Fine, Compulsion y Ninja Theory.

Fuentes aseguran que los despidos ya empezaron en el estudio de South of Midnight, y que los creadores de Hellblade prácticamente tienen los días contados. Por ahora, Microsoft no ha confirmado los despidos, pero se espera que lo haga a principios de junio, es decir, a mediados de esta semana.

En unos días se definirá el futuro de XBOX y algunos de sus estudios

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