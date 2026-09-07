Por fin pasó: Burger King lanzó oficialmente la nueva colaboración con Dragon Ball Super en Latinoamérica, así que los fanáticos de México y otros países de la región ya pueden conseguir juguetes coleccionables y comprar alimentos temáticos inspirados en el popular anime de Toei Animation.

La cadena de comida rápida ya compartió más información sobre este crossover, por lo que conocemos el resto de artículos que se pondrán a disposición de los clientes y el precio de los menús especiales. Además, conocemos hasta cuándo estarán disponibles estos productos basados en la obra magna de Akira Toriyama.

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Ya disponible la colaboración de Burger King y Dragon Ball Super en Latinoamérica

Los fanáticos han esperado por mucho tiempo, pues fue a inicios de agosto cuando surgieron las filtraciones iniciales que revelaron que los restaurantes de hamburguesas recibirían objetos coleccionables basados en la serie animada. Las primeras imágenes confirmaron que habría figuras de edición limitada y más sorpresas para los fans.

Burger King tardó poco en confirmar el crossover para Asia, con Mongolia como el primer país en la lista. Inmediatamente después, la cadena de comida rápida informó que esta iniciativa llegaría a Estados Unidos y Canadá.

Por suerte, también se reveló que esta promoción llegaría a Latinoamérica. Tras días de incertidumbre, finalmente se lanzó la colaboración entre Dragon Ball Super y Burger King en los establecimientos de México y otros países de LATAM, incluidos Guatemala y Colombia.

La promoción ya está confirmada para Argentina y Chile, pero las redes sociales de Burger King para dichas naciones se limitan a decir que pronto habrá más información. Es probable que en las próximas horas se compartan detalles adicionales sobre esta campaña para esos países.

En el caso de México, la colaboración de Dragon Ball Super y Burger King estará disponible del 7 de septiembre al 18 de octubre de 2026. La cuenta oficial para nuestro país confirmó que los artículos inspirados en el anime de Toei Animation llegarán a los establecimientos de toda la república, aunque posiblemente habrá restricciones.

La cadena de comida rápida celebró el lanzamiento de esta promoción con un nuevo video promocional que permite ver algunos de los artículos coleccionables que los fanáticos podrán adquirir, incluidos los juguetes de Goku y Vegeta, así como la nueva hamburguesa y el vaso temático.

Por fin ya están disponibles las nuevas hamburguesas de Dragon Ball Super en Burger King

Esto incluye el menú especial de Dragon Ball Super en Burger King

Posiblemente los artículos que más llaman la atención de este nuevo crossover son los juguetes coleccionables. El avance oficial para México permite observar a Goku y Vegeta en sus formas base y en sus transformaciones de Super Saiyajin Blue, pero en Uber Eats confirma que será posible conseguir el resto de figuras. Toda la colección también se muestra en los promocionales de Colombia y otros países de Latinoamérica.

Estas son las 6 figuras coleccionables que llegaron a Burger King:

Goku (forma base)

Vegeta (forma base)

Goku Super Saiyajin Blue

Vegeta Super Saiyajin Blue

Piccolo

Bills, el Dios de la Destrucción

Como parte de esta colaboración temática de Dragon Ball Super, los fanáticos podrán conseguir un vaso coleccionable a un precio de $44 MXN (en Uber Eats), así como 2 playeras inspiradas en el anime con un costo de $179 MXN cada una. Y claro, el menú también se expandió con algunas sorpresas.

Burger King lanzó la nueva Super Saiyan Whopper, una hamburguesa de res 100% a la parrilla que está acompañada de una mayonesa japonesa. De igual forma, tiene un pan naranja con ajonjolí negro, elaborado con ingredientes inspirados en el icónico uniforme de Goku.

Por otra parte, se puso a la venta el Kamehameha King de Pollo de $139 MXN, una hamburguesa con una pechuga de pollo acompañada de una mayonesa japonesa con chili picante y vegetales frescos. Adicionalmente, se pondrá a la venta el Baby Super Saiyan Burger, un paquete de $139 MXN que incluye 3 versiones en miniatura de alimentos de los siguientes alimentos: el Baby Super Saiyan Whopper, Baby Kamehameha Pollo y Baby Super Saiyan Burger.

El lanzamiento de esta promoción tiene lugar pocos días después de que Toei Animation confirmara que Dragon Ball Super: Beerus, el remake de la serie original de 2015, debutará a mediados de octubre en Japón y el resto del mundo vía streaming.

Así es el menú especial inspirado en Dragon Ball Super que acaba de llegar a Burger King

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta colaboración? Déjanos leerte en los comentarios.

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