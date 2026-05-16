La competencia entre los servicios de suscripción se ha acentuado en años recientes. Por ello, Xbox Game Pass y PC Game Pass renuevan constantemente su contenido, pues de esta forma se mantienen como opciones atractivas para los jugadores. Mayo aún ofrecerá unas cuantas sorpresas a sus suscriptores, pero sabemos que junio también llegará cargado de novedades muy interesantes.

Por supuesto, aún es muy pronto para conocer la lista completa de juegos que se unirán a Xbox Game Pass el próximo mes. Por ahora, sólo conocemos 5 de los títulos que llegarán al catálogo de los servicios para consolas y PC.

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Xbox Game Pass ya confirmó 5 juegos para junio

A partir de la próxima semana, los usuarios de Xbox Game Pass tendrán acceso a Forza Horizon 6, el lanzamiento más importante de mayo. El juego de carreras recibió calificaciones casi perfectas, así que es una excelente adición al catálogo del servicio. Aún está pendiente conocer qué otras novedades llegarán este mes, pero mientras tanto ya podemos hablar de los primeros juegos confirmados para junio.

El primer lanzamiento del próximo mes será nada más y nada menos que The Elder Scrolls Online, título de Bethesda que se podrá disfrutar en PC Game Pass. El título se ha consolidado como uno de los MMORPG más populares y duraderos de la industria, por lo que ofrece una enorme cantidad de contenido por disfrutar.

Otro lanzamiento en camino es Beastro, título independiente del estudio Timberline Studio. Se trata de un juego con temática de cocina que combina a la perfección varios géneros. En esencia, es un prometedor RPG donde los minijuegos y mecánicas de gestión le darán un toque especial a la experiencia.

Vapor World: Over The Mind y más atractivos títulos llegarán al servicio en junio

Un juego esperado para Xbox Game Pass es Denshattack!, juego de Undercoders que te permitirá explorar un Japón distópico con todo el estilo del skateboarding. El título ha llamado la atención por compartir elementos con Jet Set Radio y Tony Hawk's Pro Skater.

También ya se confirmó la llegada de Frog Sqwad, un cooperativo multijugador de Panic Stations, y Vapor World: Over The Mind, un soulslike 2D desarrollado por ALIVE Inc. Abajo está la lista completa con las fechas confirmadas hasta ahora:

The Elder Scrolls Online (2 de junio)

Beastro (11 de junio)

Denshattack! (17 de junio)

Frog Sqwad (por confirmar)

Vapor World: Over The Mind (por confirmar)

Microsoft ofrece nuevas formas de disfrutar su servicio de videojuegos

Asha Sharma cumplió con su palabra e hizo que Xbox Game Pass sea más accesible. Además de bajar su precio, la directiva hizo una nueva alianza con Discord que se convirtió en Xbox Game Pass Starter Edition. Este plan está disponible sin costo para los usuarios de Discord Nitro, y ofrece una atractiva selección de contenido.

Xbox Game Pass Starter Edition tiene en su catálogo más de 50 juegos para consolas y PC. Además, ofrece 10 horas de juego en la nube al mes, para poder disfrutar títulos sin la necesidad de una consola o una PC potente. Está disponible a cambio de sólo $159 MXN al mes, pero es importante mencionar que no incluye el multijugador online.

Por otro lado, parece que Microsoft podría lanzar una suscripción anual al servicio, lo que nos permitiría ahorrar un poco más. También alista nuevos planes de Xbox Game Pass, pero todo indica que serán exclusivos para una región en la que Xbox quiere ganar popularidad.

La plataforma de suscripción sigue evolucionando

En esta página están todas las noticias relacionadas con Xbox Game Pass.

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