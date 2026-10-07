A casi una década de su formación, XBOX Game Studios terminó en desastre y Microsoft tuvo que deshacerse de estudios, cancelar proyectos y fusionar equipos de desarrollo. Uno de los equipos que sufrió las consecuencias fue Undead Labs.

Los desarrolladores de State of Decay llevan años desarrollando la tercera entrega en medio de reportes sobre problemas internos. Sin embargo, en septiembre pasado XBOX ofreció al estudio la posibilidad de mantenerse con sus propios recursos y así lo hicieron.

Pese a ello, State of Decay 3, que todavía sigue con vida y tiene planes de lanzamiento, llegará a XBOX Game Pass y recientemente el jefe del estudio reveló por qué sigue el compromiso con el servicio de gaming.

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State of Decay 3 llegará a XBOX Game Pass pese a la ruptura con Microsoft por esta razón

Cuando se anunció la partida de Undead Labs de XBOX Game Studios se temió por el futuro de State of Decay 3, tercera entrega de la franquicia de zombies y supervivencia que apunta para dar el salto hacia un nuevo nivel de jugabilidad y calidad.

Undead Labs sobrevivió a la salida de XBOX, pero lo que continuó fue su compromiso de lanzar el juego en día 1 en XBOX Game Pass.

Durante una entrevista con The Game Business, Philip Holt, jefe del estudio, reveló la razón por la que debutarán en el servicio de suscripción.

De acuerdo con el directivo, State of Decay es una franquicia que se ha beneficiado de XBOX Game Pass y ha obtenido una parte importante de sus jugadores a través del servicio. En ese sentido, Undead Labs consideró que lo correcto para mantener esa tendencia es lanzar el tercer juego en Game Pass:

“No sé si estaríamos en el lugar donde estamos hoy si no fuera por la audiencia de Game Pass. Incluso hoy, hay varios miles de personas entrando cada día. La ventaja de State of Decay es que es un juego muy exigente. La última vez que miré, aproximadamente la mitad de nuestros usuarios activos mensuales llevan casi 2 años en el juego, y una cuarta parte más de 5. Muchos jugadores de Game Pass llegan y dicen ‘esto no es para mí’ y se van. Hay una alta tasa de abandono. Pero de los jugadores que capturamos, los capturamos durante mucho tiempo. Y luego se convierten en fans de la franquicia y consumen otros títulos, y están emocionados por State of Decay 3.”

¿Cuándo debuta State of Decay 3? ¿Será multiplataforma?

Aunque hay incertidumbre sobre el desarrollo de State of Decay 3 y hubo despidos en Undead Labs tras la salida de XBOX, el juego sigue vivo y apunta para debutar en 2027.

La tercera entrega de esta franquicia llegará a XBOX Series X|S, XBOX Game Pass, PS5 y PC. En su momento, se decidió que fuera uno de los lanzamientos multiplataforma de XBOX, estrategia que vive momentos de cambio ante el regreso de los exclusivos.

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