XBOX Game Pass es una buena opción para los jugadores que quieren aprovechar al máximo su dinero y probar la mayor cantidad de experiencias al menor costo. A pesar de sus claros beneficios, la industria puso en tela de juicio dicho modelo negocio y constantemente cuestionó si es rentable a largo plazo.

Aunque Phil Spencer afirmó en numerosas ocasiones que el programa de paga es sustentable, la realidad parece ser otra. A medida que Microsoft busca revitalizar su propuesta con los nuevos cambios liderados por Asha Sharma, hay quienes se preguntan qué fue lo que salió tan mal en primer lugar.

Thomas Mahler, director ejecutivo de Moon Studios, aportó su granito de arena a la conversación y fue contundente al señalar que una de las razones por las que el servicio tropezó fue la ausencia de grandes videojuegos first-party de XBOX que justificaran mantener una membresía mensual.

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XBOX Game Pass falló por la falta de “éxitos rotundos”

El tema salió a colación después de que George Broussard, creador de la serie Duke Nukem, preguntara en redes sociales “¿de dónde surgió Game Pass?” Thomas Mahler, quien es ampliamente conocido por su trabajo en la serie Ori and the Blind Forest y el reciente No Rest for the Wicked, intervino y brindó su opinión.

En un extenso post en redes sociales, el desarrollador responsable de Moon Studios afirma que la estrategia de Microsoft con respecto a su servicio de suscripción podría haber funcionado, pero señala que los jugadores no mostraron suficiente apoyo por una simple razón: el catálogo no justificaba pagar una membresía mensual.

Thomas Mahler compara XBOX Game Pass con una plataforma de streaming de TV. “Pagaré felizmente mi suscripción a HBO porque tiene contenido increíble que quiero ver. Mantendría esa membresía solo para ver en maratón Los Sopranos, The Wire, Game of Thrones, etcétera”, aseguró.

En cambio, el director detrás de No Rest for the Wicked señala que los nuevos lanzamientos son particularmente importantes para los jugadores, e indica que Microsoft enfrentó dificultades para hacer que su contenido más reciente fuese igual de atractivo que los títulos antiguos.

“Necesitas que esos juegos que tus estudios producen se conviertan en éxitos rotundos, eventos culturales que todos quieran jugar. Pero ¿cuál fue el gran juego de XBOX en los últimos años que fue simplemente deliciosamente bueno? Ese juego no existe”, señaló el desarrollador.

Thomas Mahler fue muy duro al señalar que “todos los estudios first-party en los últimos años se tambalearon”, y señala que Bethesda falló en crear el “Skyrim en el espacio” que pedían los fanáticos y, en su lugar, lanzó el criticado Starfield.

Thomas Mahler opina que a XBOX Game Pass le falta más exclusivos first-party de buena calidad

¿XBOX Game Pass hace que los desarrolladores sean mediocres?

El director ejecutivo de Moon Studios asegura que XBOX y sus equipos de desarrollo tienen problemas para entender “qué es un buen juego y qué es un título mediocre”. En esa línea, considera que la compañía debió tener buenos acuerdos para incentivar a los estudios a “producir éxitos masivos y no solo sacar contenido mediocre como una fábrica”.

Thomas Mahler fue más allá y comparó el programa de suscripción con el comunismo, pues asegura que las compañías que lanzan sus juegos en XBOX Game Pass no tienen incentivos para dar un paso extra y lanzar propuestas de alta calidad.

“Y si entonces no obtienes la calidad que necesitas, todo se derrumba porque los jugadores no pagarán a menos que básicamente los obligues haciéndoles contenido tan bueno que sientan que se pierden algo si no lo prueban”, concluyó el creador de Ori and the Blind Forest.

Aunque Thomas Mahler tiene un punto válido, su argumento se cae parcialmente al considerar que, en años recientes, Microsoft lanzó títulos first-party que recibieron muy buenas calificaciones y fueron un éxito en XBOX Game Pass. Sin ir muy atrás, hace un par de semanas debutó Forza Horizon 6, que vendió millones de copias y ya se perfila para ser un candidato al GOTY.

Forza Horizon 6, uno de los mejores juegos de 2026, fue un estreno de día 1 en XBOX Game Pass

Pero dinos, ¿qué opinas de las afirmaciones de Thomas Mahler? ¿Por cuáles motivos consideras que el servicio se estancó en los últimos años? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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