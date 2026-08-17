XBOX tendrá una colaboración con McDonald’s para consentir a los fans de Halo, Forza, Fallout, Overwatch y más franquicias con geniales regalosPor Daniel Laguna el
La cadena de comida rápida ofrecerá recompensas temáticas por el 25.° aniversario de XBOX
Las celebraciones por el 25.° aniversario de XBOX continúan y McDonald’s se acaba de unir a la fiesta. Esta mañana, las compañías anunciaron una inesperada colaboración para consentir a los fans de los videojuegos con recompensas de Halo, Forza, Fallout, Overwatch y más franquicias de Microsoft.
En el pasado, McDonald’s ha mimado a los jugadores con colaboraciones que se hicieron virales y fueron un éxito. Ahora, prepara una nueva sorpresa en honor a algunas de las sagas más icónicas de XBOX. Gracias a esto, los jugadores podrán conseguir contenido especial para sus títulos favoritos de la marca.
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McDonald’s celebrará el 25.° aniversario de XBOX con regalos para los jugadores
Desde principios de año, XBOX reveló los planes para festejar sus más de 2 décadas de historia. La compañía tiene en puerta eventos especiales para la comunidad, como los próximos FanFest, y también ha consentido a sus fanáticos con promociones especiales que ofrecieron recompensas exclusivas.
McDonald’s no quiere quedarse fuera de esta fiesta, así que ya está cocinando una nueva colaboración con XBOX. Contrario a lo que muchos esperarían, McDonald’s no ofrecerá juguetes o coleccionables inspirados en las sagas de XBOX. En realidad, regalará recompensas digitales para populares títulos de la marca.
De esta forma, los jugadores que aprovechen la promoción podrán obtener contenido especial para diversos juegos, incluyendo el recién estrenado Halo: Campaign Evolved y el popular Forza Horizon 6. También habrá recompensas para los jugadores de Fallout 76, World of Warcraft Overwatch e, incluso, de Candy Crush.
Tim Kenward, vicepresidente sénior y director de marketing de McDonald’s en ciertas regiones, habló sobre esta nueva alianza que celebrará a los videojuegos. Confirmó que la cadena de comida rápida también ofrecerá un menú especial inspirado en las sagas de XBOX.
“Los videojuegos se basan en la imaginación y en los mundos en los que nos encanta sumergirnos. Lo que me entusiasma de esta colaboración es que estamos dando vida a elementos de estos icónicos mundos de videojuegos, ofreciendo a los fans la oportunidad de probar comida que solo habían visto en pantalla. Como gran fan de Fallout, estoy especialmente emocionado por las Blamco Cheesy Potato Bites”.
Los jugadores podrán conocer el menú temático desde la aplicación oficial de McDonald’s, desde donde también podrán desbloquear las recompensas digitales que forman parte de la promoción.
¿Qué recompensas ofrecerá McDonald’s para los fans de XBOX?
McDonald’s ofrecerá gratis una gran variedad de regalos para los fanáticos de XBOX, como una armadura para el Master Chief, un cupón para desbloquear un coche especial en Forza Horizon 6, así como potenciadores y un gesto para Candy Crush y Overwatch, respectivamente.
Por ahora, no se han revelado todos los detalles de la promoción, así que desconocemos su fecha de lanzamiento y la forma exacta de conseguir las recompensas. Sólo sabemos que los jugadores deben estar pendientes de la aplicación de McDonald’s para conocer esta información en los próximos días.
Desafortunadamente, es necesario aclarar que las recompensas digitales y el menú temático de XBOX fueron confirmados sólo para Reino Unido e Irlanda. Por ahora, no se ha confirmado su llegada a más países. Abajo está la lista de recompensas:
- Halo: Campaign Evolved — Armadura del Master Chief
- Forza Horizon 6 — Cupón para coche
- Fallout 76 — Paquete Bomba de Azúcar
- Candy Crush Saga — Paquete de potenciadores
- World of Warcraft — Hornito portátil al rojo vivo
- Overwatch — Gesto de Kiriko Donut Break
En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con XBOX.
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