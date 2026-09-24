GTA VI llegará oficialmente en menos de 2 meses, y a estas alturas un retraso luce muy improbable. Así pues, muchas compañías ya empezaron a planear sus próximos lanzamientos para evitar coincidir con el que, sin ningún tipo de duda, es uno de los títulos más importantes de toda la historia.

Pero claro, aún hay valientes que se atreven a estrenar sus proyectos casi al mismo tiempo que la esperada obra de Rockstar Games. Esta semana, un desarrollador confirmó que el port para consolas de su nuevo juego debutará una semana antes que Grand Theft Auto VI. Lo bueno es que será un estreno de día 1 para XBOX Game Pass.

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Thronefall se lanzará en XBOX Game Pass en noviembre de 2026

Al revisar el calendario de estrenos, veremos que septiembre y octubre están particularmente retacados de nuevos títulos. Por el contrario, noviembre luce muy vacío. Eso tiene una sencilla explicación: nadie quiere competir directamente con GTA VI, por lo que lanzarán sus juegos lo más alejados de él.

No obstante, un pequeño videojuego no le teme al título de mundo abierto. Hablamos de Thronefall, una interesante experiencia de estrategia que debutó originalmente para PC en 2023 bajo el formato de acceso anticipado, y cuya versión 1.0 se lanzó al público en octubre de 2024.

Más de 2 años después de su estreno, esta experiencia independiente por fin dará el salto a más plataformas. A través de un breve adelanto, los desarrolladores de GrizzlyGames confirmaron que el juego de defensa de torres por fin llegará a consolas dentro de 2 meses.

De acuerdo con el anuncio oficial, Thronefall estará disponible para XBOX Series X|S, PlayStation 5 y Nintendo Switch el próximo 11 de noviembre de 2026. Los jugadores más avispados seguramente notaron de inmediato que el debut está muy cerca del lanzamiento global de Grand Theft Auto VI, que llegará a las tiendas tan solo una semana después, el 19 de noviembre.

Por suerte, este proyecto de GrizzlyGames y Mythwright tendrá muchas posibilidades de alcanzar un público amplio gracias a su incorporación a un popular servicio de suscripción. El más reciente adelanto confirma que es un estreno de día 1, por lo que la aventura base estará disponible en XBOX Game Pass y PC Game Pass ese misma fecha.

Thronefall también será compatible con la tecnología Xbox Play Anywhere, por lo que los jugadores que estén suscritos al programa de paga podrán probarlo en cualquier dispositivo.

Si bien ya está disponible para PC, técnicamente se considera un estreno de día 1 porque se unirá al catálogo del servicio en su debut en consolas.

Thronefall competirá contra Grand Theft Auto VI en su estreno en consolas en noviembre de 2026

Thronefall es un juego de culto que por fin llegará a consolas

Pese a que Thronefall dista de ser un nombre demasiado popular entre los jugadores más casuales, desde su lanzamiento original en acceso anticipado en 2023 ha logrado construir una gran comunidad a su alrededor gracias a sus mecánicas minimalistas que lo vuelven una experiencia accesible para nuevos jugadores y novatos en el género.

Estamos ante un título de estrategia donde la misión principal es construir un reino y protegerlo. La jugabilidad se divide en 2 etapas: durante el día, será necesaria fortalecer la economía, construir casas, realizar investigaciones de campo y administrar los ejércitos, mientras que en las noches deberemos luchar contra hordas de enemigos.

Thronefall presenta 10 mapas, 9 armas desbloqueables y más de 50 ventajas que ofrecen beneficios únicos, lo que hace que cada partida se sienta especial. Gracias a estos sistemas, logró atraer la atención de muchos fanáticos. En este momento tiene más de 20,000 reseñas positivas en Steam, con un índice de aprobación de 96%.

Junto al lanzamiento de la versión en consolas, también debutará la expansión Craaghelm. Este contenido descargable incorpora 8 mapas originales, modificadores adicionales y nuevos desafíos. Eso sí, el DLC no estará disponible sin costo en XBOX Game Pass, así que los jugadores deberán comprarlo para tener la experiencia completa.

Ciertamente, Thronefall no será el único título que se verá la cara con GTA VI dentro de un par de meses. The Binding of Isaac: Repentance+ Online se lanzará oficialmente el 19 de noviembre, el mismo día que el juego de Take-Two Interactive.

Thronefall es un estreno de día 1 y llegará a XBOX Game Pass el 11 de noviembre de 2026

Pero cuéntanos, ¿te animarás a darle una oportunidad a este juego de estrategia cuando se una al servicio de Microsoft? ¿Crees que podrá competir contra Grand Theft Auto VI? Déjanos leerte en los comentarios.

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