La actual generación de consolas XBOX vive su peor momento. Lo que inició como un plan ambicioso con 2 tipos de hardware y una oferta atractiva de gaming, hoy está hecho pedazos.

El reciente reporte de ventas de consolas en Estados Unidos confirmó que el hardware de Microsoft hizo historia, para mal, debido a sus bajas ventas.

Por un lado, el stock es limitado ya que Microsoft no fabrica tantas unidades. Por el otro, no hay interés del mercado por adquirir una consola de la empresa norteamericana.

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XBOX registra las ventas más bajas para una consola en 30 años

El reporte de ventas de consolas en EUA cortesía de Circana y presentado por Mat Piscatella reveló información desalentadora para los seguidores de XBOX.

Se sabe que el sector atraviesa momentos difíciles debido a los aumentos de precio y los problemas que hay por la crisis de la RAM y las SSD a nivel mundial.

Sin embargo, si a esto se suma el mal momento que vive XBOX, el resultado es desastroso.

De acuerdo con el analista, la consola más vendida en EUA durante mayo fue Switch 2. La segunda más vendida fue PS5.

En tercer lugar, llega el dato más dramático. Mat Piscatella reveló que las ventas de XBOX Series X|S durante el mes pasado son las más bajas que ha registrado una consola desde 1995, año en que comenzó el seguimiento de ventas para la realización de los reportes.

De esta forma, XBOX tiene la deshonrosa mención de tener las peores ventas registradas en mayo en 3 décadas.

XBOX tuvo las ventas más bajas de mayo en 30 años de registro

¿Por qué se derrumbó XBOX Series X|S?

La actual generación de Microsoft se vino a pique por distintos factores. XBOX Series X|S compitieron de buena forma con PS5 en el inicio, pero la falta de buenos títulos y la imposibilidad de cerrar acuerdos con terceros no permitieron que se aprovechara la escasez de la consola de Sony que hubo en su momento.

Luego, los cambios repentinos y constantes de estrategia confundieron al mercado y ni siquiera la oferta atractiva de XBOX Game Pass o las adquisiciones de estudios y editores fueron factores de peso para inclinar la balanza.

Finalmente, con la situación de la crisis de la RAM y las SSD, Microsoft redujo su stock de consolas disponibles en el mercado. A la par, anunció aumentos de precio y hoy no existe una razón para que millones de jugadores compren un XBOX Series X|S.

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