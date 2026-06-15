XBOX está en crisis y los reportes recientes son desalentadores. Tras el XBOX Games Showcase vino el golpe de realidad para la división de gaming de Microsoft y nueva información anticipa el cierre de, cuando menos, 2 estudios.

Hace unos días, se hizo público un comunicado de Asha Sharma en el que habla a los empleados de la marca sobre cambios importantes y difíciles.

Fuentes internas aseguran que viene una ola de despidos en julio, cancelaciones de proyectos y cierre de estudios. Todo esto mientras Satya Nadella, jefe de Microsoft, insiste en que el negocio de videojuegos debe ser rentable como no lo ha sido desde hace 25 años.

XBOX está en crisis y pronto podrían cerrar 2 estudios

XBOX cerraría 2 estudios en medio de su crisis. ¿Cuáles son?

Hace unos momentos, el periodista de Insider-Gaming, Mike Straw, reveló información sobre el posible cierre de 2 estudios de desarrollo de XBOX.

De acuerdo con fuentes internas, uno de esos cierres sorprenderá a los fans y los dejará en shock, o sea que se trata de un equipo con relevancia dentro de XBOX Game Studios.

Posteriormente, el periodista borró la publicación por respeto a los trabajadores, pero confirmó que hay temor en todos los equipos de Microsoft pues no hay certeza, todavía, de quienes se quedarán sin trabajo.

Al respecto, reveló que tiene conocimiento de que 2 de los estudios que tienen temor por su posible cierre son Arkane y Compulsion Games.

El primero, viene del fracaso de Redfall en 2023 y el cierre de su sede en Austin en 2024. El segundo, es responsable del juego de aventura South of Midnight que tuvo mal desempeño comercial pese a las buenas críticas que recibió tras su lanzamiento.

Por otra parte, el periodista reafirmó que entre los posibles cierres no se considera a estudios como Rare y Obsidian.

¿Qué está sucediendo con XBOX?

La nueva administración de Asha Sharma encontró al negocio de videojuegos de Microsoft en su peor momento histórico, algo irónico después de gastar miles de millones de dólares en adquisiciones.

La jefa de XBOX insiste en que hay planes para rescatar el negocio y llevar a la marca a la cima para 2030, pero antes deben resolver muchos de los problemas que se generaron durante el periodo de Phil Spencer y los años en que compartió liderazgo con Sarah Bond.

Recientemente, Satya Nadella, jefe de Microsoft, reveló en una entrevista que el objetivo más importante de XBOX en este momento es que sea rentable por primera vez en su historia. El directivo señaló que han invertido mucho dinero en ese negocio durante años y no ha sido redituable pues siempre requiere financiamiento interno.

Finalmente, reportes señalan que Microsoft no descarta la posibilidad de convertir a XBOX en una subsidiaria y trabajar con aliados estratégicos. Incluso, una de las opciones podría ser la separación definitiva para que la marca se ponga a la venta y se convierta en una empresa independiente.

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