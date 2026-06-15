XBOX se encuentra en un proceso de reestructuración tras la salida de Phil Spencer y la llegada de Asha Sharma, quien lleva alrededor de 100 días en el cargo. Se avecinan cambios importantes en un intento de salvar a la compañía de una de sus peores épocas, pero es probable que incluso los estudios de mayor renombre sufran despidos.

De acuerdo con el cofundador de Obsidian, los equipos de Microsoft que anteriormente se creía que estaban “a salvo” podrían estar en la mira de los próximos recortes de personal que, según rumores, tendrán lugar a partir de julio. Se respira mucha incertidumbre en el interior del gigante de la tecnología.

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Microsoft prepararía más despidos masivos, y nadie está a salvo

A mediados de la semana pasada, un artículo de Jason Schreier para Bloomberg adelantó que Microsoft hace los preparativos para efectuar más despidos masivos, los cuales se realizarían poco después del cierre del año fiscal de Microsoft el próximo 30 de junio. Más adelante, Asha Sharma hizo pública la carta que se envió al personal de la compañía, aunque no abordó los rumores sobre los supuestos recortes.

Adicionalmente, Tom Warren, periodista de The Verge, indicó que los despidos tendrán un impacto negativo en XBOX Game Studios, y advirtió que es probable que algunos equipos cierren sus puertas como parte de esta reestructuración. Por ahora, se desconoce cuáles son los estudios que podrían estar en riesgo.

Lamentablemente, parece que nadie está exento y cualquiera podría pasar por la guillotina corporativa. Así lo indicó Chris Avellone, cofundador de Obsidian Entertainment. En una publicación en su cuenta personal en redes, señaló que incluso los equipos que supuestamente estaban seguros ahora están en riesgo.

“Al parecer, los estudios de Microsoft a los que se les había asegurado que los despidos no les afectarían empiezan a recibir un mensaje diferente tras los anuncios recientes; los estudios que antes estaban ‘seguros’ ahora se les dice a sus empleados que no saben cómo los cambios en la gerencia impactarán en el estudio”, comentó el creativo.

Chris Avellone puntualiza que hay mucha incertidumbre, incluso en las compañías de XBOX que han tenido estrenos constantes bajo la gestión de Microsoft. Esta última afirmación resulta especialmente llamativa y alarmante, pues deja claro que incluso crear un juego exitoso o de renombre es insuficiente para salvarse de los despidos.

El cofundador de Obsidian enfatiza que desconoce si realmente habrá despidos, y mucho menos cuándo vendrán; sin embargo, se adelanta a una posible crisis e invita a las personas que creen que podrían verse afectadas por los recortes de personal a ponerse en contacto con él para promocionar su curriculum.

Estudios de XBOX podrían sufrir despidos o estarían en riesgo de cerrar sus puertas

¿Cuáles son los estudios de XBOX que están en peligro?

De nueva cuenta, se desconoce cuándo se efectuarían los supuestos despidos y el alcance de éstos. Las afirmaciones de Chris Avellone llegan poco antes de que se diera a conocer que Craig Duncan, director de XBOX Game Studios y supervisor de Obsidian, Halo Studios y otros equipos de la compañía, dimitió y dejó su cargo.

Por ahora, es un misterio cuáles serían los equipos que están bajo la mira y podrían sufrir recortes de personal. Hace un par de días, Rhys Elliott, director de la firma Alinea Analytics, señaló que los equipos que “son brillantes en cuanto a prestigio pero pésimos en cuanto a cifras son los más propensos a cerrar sus puertas.

El analista señala que incluso los estudios pequeños y aclamados por la crítica podrían estar en peligro, ya que “son difíciles de defender en una revisión de márgenes”. Así pues, hay temor de que Double Fine y Ninja Theory puedan sufrir despidos masivos o la clausura definitiva. Esto es mera especulación, pero ya se activaron las alarmas.

Hay temor de que Ninja Theory o Double Fine cierren sus puertas

Pero dinos, ¿cuáles equipos crees que están en riesgo? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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