A pesar de todos sus altibajos, XBOX está de fiesta y ya inició con las celebraciones por su 25.° aniversario. Desde 2001, la compañía nos ha sorprendido con grandes juegos que pasaron a la historia, consolas que rara vez nos decepcionaron y servicios que han llevado a la industria a explorar nuevos horizontes.

La compañía quiere agradecer a sus fanáticos por el apoyo que le han dado a lo largo de estos años, así que preparó varias sorpresas que ya están disponibles gratis para toda la comunidad. Además, reveló detalles sobre la próxima gira del XBOX FanFest, que celebra a la comunidad con eventos en diversas regiones del mundo. Por supuesto, XBOX está preparando algo muy especial para sus jugadores de México.

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XBOX celebra su 25.° aniversario con la comunidad y ofrece varios regalos que ya puedes conseguir gratis

Desde inicios de 2026, XBOX reveló sus planes para festejar en grande sus 25 años de historia. Lo hará con el regreso de algunas de sus franquicias más icónicas, como Gears of War, y con el lanzamiento de un XBOX Series X, que tiene un genial diseño traslúcido como homenaje al XBOX original.

La buena noticia es que hay más sorpresas en camino y algunas de ellas ya están disponibles gratis para todos los jugadores. XBOX trabajó de cerca con varios creadores de la comunidad para crear contenido especial y conmemorar su 25.° aniversario.

Gracias a esto, tú y todos los usuarios del ecosistema de XBOX pueden obtener imágenes de perfil, fondos y un tema dinámico especial para las consolas de la marca. El material fue diseñado por Klobrille y Ben Kenobi, conocidos por demostrar su pasión por XBOX a diario en las redes sociales.

Continuamente, estos jugadores comparten imágenes y diseños especiales con motivos de la marca, así que XBOX decidió hacer una alianza para crear material oficial para su 25.° aniversario. La compañía explicó que los nuevos diseños gratuitos reflejan su esencia, pues están inspirados en “la conexión entre jugadores, creadores y los juegos que nos unen.

El material está disponible sin costo para los usuarios de XBOX Series X|S, XBOX One y PC. Basta con ir a la configuración de tu equipo para personalizar tu perfil con motivos del aniversario de XBOX. Uno de los diseños es una homenaje a la era del XBOX 360 y al legado actual de la marca.

Los diseños especiales del 25.° aniversario están disponibles gratis para los jugadores de consolas y PC

Además, todos los jugadores de XBOX que inicien sesión en sus cuentas a partir de hoy recibirá una insignia única del 25.° aniversario. El regalo está disponible en consolas, PC y la aplicación móvil de la compañía, y sirve para darle un toque único a tu perfil. Este obsequio se podrá conseguir hasta finales de 2026.

Ya hay fecha para el XBOX FanFest en México, ¿cuándo será el evento?

El XBOX FanFest Tour 2026 inició desde el pasado mes de junio, con un evento en Los Ángeles, Estados Unidos. Este mes, hará una parada en Colinia, Alemania, justo para la celebración de gamescom 2026. El tour también tendrá presencia en Japón e Inglaterra antes de volver a México.

El evento en nuestro país se llevará a cabo el próximo 17 de octubre. Posteriormente, hará paradas en Australia, Canadá y regresará a Estados Unidos para un cierre especial. Si no te quieres perder el evento de México, debes saber que XBOX hará un sorteo para regalar entradas.

Al momento de escribir esto, la dinámica para nuestro país aún no está disponible, pero se activará en las próximas semanas. Te recomendamos estar al pendiente del sitio oficial del evento para saber cómo participar y ganar un pase.

El XBOX FanFest regresará a México para celebrar en grande los 25 años de la marca

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