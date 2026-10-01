Star Wars: Galactic Racer

Star Wars: Galactic Racer

Disponible en:
Playstation 5

STAR WARS: Galactic Racer es una reinvención de las carreras basada en rondas y de alto riesgo que surgió en el anárquico Borde Exterior. Con el Imperio desaparecido y la galaxia en proceso de reconstrucción, se crea la Liga Galáctica: un circuito clandestino y no autorizado donde los sindicatos financian el caos y se forjan los campeones.

DETALLES

  • Desarrollador:Fuse Games
  • Publisher:Secret Mode
  • Género:Racing, Sport, Adventure
  • Fecha de Lanzamiento:5/Octubre/2026

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