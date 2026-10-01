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Star Wars: Galactic Racer
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STAR WARS: Galactic Racer es una reinvención de las carreras basada en rondas y de alto riesgo que surgió en el anárquico Borde Exterior. Con el Imperio desaparecido y la galaxia en proceso de reconstrucción, se crea la Liga Galáctica: un circuito clandestino y no autorizado donde los sindicatos financian el caos y se forjan los campeones.
DETALLES
- Desarrollador:Fuse Games
- Publisher:Secret Mode
- Género:Racing, Sport, Adventure
- Fecha de Lanzamiento:5/Octubre/2026
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