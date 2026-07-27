Denshattack!

Denshattack!

Disponible en:
Playstation 5

Haz piruetas, trucos y grinds en tu tren en un viaje trepidante y fuera de los rieles a través de una colorida distopía japonesa. Supera a las pandillas rivales, destruye a una megacorporación sospechosa y recupera las vías con nada más que habilidad, velocidad y estilo.

DETALLES

  • Desarrollador:Undercoders
  • Publisher:Fireshine Games
  • Género:Platform, Racing, Sport, Adventure
  • Fecha de Lanzamiento:14/Julio/2026

Contenido relacionado

TAGS:

Juegos similares

Reseñas

Inicia sesión desde el menú superior para publicar una reseña.

Aún no hay reseñas para este juego.