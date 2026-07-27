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Denshattack!
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Haz piruetas, trucos y grinds en tu tren en un viaje trepidante y fuera de los rieles a través de una colorida distopía japonesa. Supera a las pandillas rivales, destruye a una megacorporación sospechosa y recupera las vías con nada más que habilidad, velocidad y estilo.
DETALLES
- Desarrollador:Undercoders
- Publisher:Fireshine Games
- Género:Platform, Racing, Sport, Adventure
- Fecha de Lanzamiento:14/Julio/2026
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